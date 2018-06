El surinamés Van Assen conquista el oro con talento y con carisma al público

Gabriel Romano

Cochabamba (Bolivia), 7 jun (EFE).- La medalla de oro no fue lo único que se llevó el atleta surinamés Miguel Van Assen de los Juegos Suramericanos de Cochabamba, ya que con su carisma cosechó aplausos y ovaciones del público que le vio triunfar en el salto triple.

“Obtuve el primer lugar, puse un récord en el salto triple y fue una buena experiencia”, dijo un sonriente Van Assen a los periodistas tras la competencia.

El atleta se adjudicó el primer lugar del podio en Cochabamba al saltar una distancia de 16,81 metros, superando la marca de 16,51 metros lograda por el brasileño Jonathan Henrique Silva en los Suramericanos de Santiago 2014.

Su meta era alcanzar los 17 metros y aunque esto “no se pudo”, se sintió agradecido por haber obtenido un resultado cercano a su mejor marca, que son los 16,94 metros que le valieron el oro en los Campeonatos Suramericanos de Atletismo de Asunción en 2017.

El joven de 20 años se ganó la simpatía del público con su carisma e impactó con su rendimiento deportivo en el Estadio de Atletismo de Cochabamba.

En el transcurso de la competencia, Van Assen mantuvo una cálida sintonía con los espectadores que respondieron favorablemente a sus pedidos de aplausos antes de cada salto.

Con gestos como bailes, gritos e incluso algunos golpes que se dio a sí mismo en el rostro y el pecho para infundirse ánimos, el surinamés se consagró como uno de los deportistas más simpáticos de esta jornada.

También se ganó el cariño del público al acercarse a la tribuna para retribuir con una venia el apoyo que le dieron después de su gran salto.

“La gente de Cochabamba fue muy linda conmigo”, señaló sin perder la sonrisa ni un instante.

Otro elemento interesante de la competencia fue su duelo particular con el brasileño Mateus Adão De Sá, un viejo conocido suyo.

Y es que ambos ya compitieron el año pasado en los Campeonatos Suramericanos de Atletismo 2017, en los que Van Assen también relegó a De Sá al segundo lugar.

En estos juegos, en al menos dos rondas, el surinamés y el brasileño se enfrentaron en un duelo palmo a palmo, adelantándose mutuamente en cada turno y, al mismo tiempo y sin darse cuenta, con cada intento iban superando la máxima marca de los Suramericanos en el salto triple.

Al recordar la competencia en Paraguay, Van Assen reconoció que De Sá “es un buen contendiente para tener al frente” y es “un gran atleta”.

“Pero al final del día, el más fuerte aquí es el que se lleva la medalla”, añadió.

La mejora del rendimiento del surinamés ha quedado patente, ya que pasó del cuarto lugar obtenido en los Suramericanos de Santiago a la medalla de oro en la actual competencia.

Entre sus pergaminos también está la presea dorada lograda en 2014 en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nankin, China.

El joven, profundamente religioso, aseguró sentirse agradecido con Dios “por sus regalos” y por permitirle llegar a la competición.

“Dios es a quien rezo porque me hizo lograr esta medalla, si no fuera por él, no estaría aquí hoy”, enfatizó.

El atleta se puso como meta repetir esta buena actuación en otros torneos regionales próximos y prefiere no pensar por ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque, a su juicio, “aún están lejos”. EFE