El tercer ojo

Posiblemente usted ha estado en aprietos financieros, no es un secreto que para muchos esta pandemia dejó bastantes problemas económicos, por lo que el tema de los préstamos y mágicos financiamientos están a la orden del día, pero que a corto y mediano plazo pudieran convertirse en la peor decisión que haya tomado en su vida. Así son las nuevas modalidades de extorsionar a los deudores.

Tal vez al estar navegando en sus redes sociales o aplicaciones ha tenido frente a usted la solución a todos sus problemas de dinero, al aparecerle publicidad sobre aplicaciones que le ofrecen darle ese recurso que necesita para darle fin a ese problema. Pues bien, es sencillo obtenerlo, más no librarse de esta nueva modalidad de extorsión surgida a través de su necesidad.

Han surgido reportes en todo el territorio nacional respecto a las formas y maneras en que se cobran o intentan recuperar dichos recursos. La más común son las aplicaciones que ya descargadas acceden (siendo usted quien da permiso a ello) a todos los contactos, imágenes y diverso contenido personal de su dispositivo e interés para los delincuentes al momento de instalarla.

Pues bien, la dificultad no es obtener el recurso monetario, sino librarse de los cobradores y sistema que se usa en la cartera de cobranza. Ellos cuentan con toda su información, que usted mismo filtró en sus redes sociales o dispositivo, material que mes con mes, día con día, usarán en su contra a fin de que usted les pague, lo que sin duda se ha convertido en una nueva modalidad de extorsión.

Se han documentado a la fecha diversos casos en donde, por lo delicado de la información obtenida, se dedican a trabajar su mente, diciendo que habrán de contactar a ciertas personas de su agenda para enviarles ese material delicado o sensible para usted, algo que gran parte de la población tiene como hábito, convirtiéndose su información personal en el arma a usarse en su contra.

La situación de este tipo de aplicaciones y nueva modalidad de préstamo ha alcanzado niveles que incluso la Cámara de Diputados está ya trabajando en poder legislar el tema con la llamada “Ley de Ciberseguridad”, ya que al momento no se tiene nada en este rubro que permita de manera legal hacer freno a este surgimiento de nuevos delitos cibernéticos, haciendo el terreno un campo fértil para los delincuentes, donde claro está, México se encuentra reprobado en la materia.

Una de las maneras más frecuentes de engancharlo sin duda será a raíz de su necesidad de efectivo, haciéndolo vulnerable para aceptar un mensaje de texto o WhatsApp, donde le especifican ha sido acreedor a un premio, algo que da pie a lo que puede ser una terrible decisión a futuro.

MIRADA A LA IZQUIERDA

De nueva cuenta se fue Durango a la nota nacional, no precisamente por los logros obtenidos, sino por el audio que el periodista Iván Soto filtró sobre la llamada que sostuvo con el gobernador Aispuro Torres y donde sin lugar a duda fue algo que no debió suceder. Él no debió llamar, eso es todo, restan dos meses de su administración y ahora la salida se complica en el resto de estas ocho semanas.

MIRADA A LA DERECHA

Preocupa sobremanera la falta de lluvias en el norte del estado, la situación de las precipitaciones no se regulariza y los ganaderos y agricultores siguen con el problema de la sequía, los niveles de las presas no se robustecen y el tema parece habrá de extenderse varios meses más.

