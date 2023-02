El Tercer Ojo

El estira y afloja por las detenciones

Luego de los arrestos, el gremio médico se une y la sociedad exige

El tema de las detenciones anunciadas por el gobierno del estado en torno a los presuntos responsables de algunos casos y muertes por meningitis ha comenzado a dividir socialmente hablando. Por un lado está la sociedad que exige que pasen a la hoguera los responsables, por el otro, los sectores que defienden, principalmente, a los relacionados con el tema médico, el gremio se ha unido y habrá reacciones.

Este estira y afloja por el lastimoso tema de las 35 muertes a la fecha, además de los 79 casos positivos que se han registrado por la meningitis micótica, apenas ha comenzado y se espera que las cosas suban de tono y la marca la han pautado los médicos, quienes no se dicen dispuestos a ser usados para tapar un hoyo, como lo ha dicho el dirigente del gremio Humberto Rosales Ronquillo. Él y todos los galenos han mostrado que apoyarán a su compañero pese a lo que se pueda decir.

Por otro lado, los familiares y sociedad lastimada con el tema de los decesos se mostraron satisfechos con las primeras detenciones de personas ligados al surgimiento del hongo y su dispersión por diversos hospitales particulares, aunque también es cierto que solo es el inicio del fin, ya que existen más implicados y a decir de la fiscalía del estado, continuarán ejecutando ordenes de aprehensión mientras las carpetas de investigación avancen.

No debe ser nada fácil destapar la caja de pandora de algo tan viciado y delicado como el sistema de salud, es bien sabido por quienes tienen relación al interior y exterior que todo se puede, todo se hace y muchas de las tranzas surgen desde los altos mandos hasta la última línea en la cadena de mando. Se puede decir que es un secreto a voces del que todos hablan y han hablado por años.

Lo cierto es que la serie de expresiones a favor y en contra habrán de seguir por bastante tiempo, la sociedad se ha vuelto más exigente y no con cualquier cosa se le deja tranquila. Quieren más responsables tras las rejas, pero también del otro lado están quienes no se dicen dispuestos a que se les criminalice y se les tilde de asesinos, pidiendo no ser usados como chivos expiatorios como son los médicos.

MIRADA A LA IZQUIERDA

Mucho se habló que uno de los presuntos responsables por el tema de la meningitis y detenido en días pasados, Joaquín N, ex titular de COPRISED no tenía el título necesario ni el perfil idóneo para tener las riendas de esa área de la SSD, lo que es cierto que en política los favores se pagan y siempre hay personajes que dirigen áreas en las que no entienden la O por lo redondo, pero ahí siguen.

MIRADA A LA DERECHA

