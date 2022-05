El tercer ojo

Cada día se fortalece más la versión en torno a que el gobernador José Rosas Aispuro estaría siendo seducido por el presidente de la república, para que al término de su mandato, acepte una embajada en otra parte del mundo, así lo fortaleció el encargado de la fuente presidencial de Tv Azteca, Irving Pineda, quien mediante sus redes dio más vuelo al rumor que desde hace un par de meses toma más fuerza.

No es para nada descabellada la idea que el mandatario estatal aceptara este encargo, es una constante en los gobernadores que están por dejar su puesto en sus respectivos estados y se ha convertido en una moneda de cambio para el presidente. A la fecha ya son de menos tres los que han optado por ceder a las mieles del encanto desde Palacio Nacional.

Los comentarios de quienes saben, indican que dichos puestos no se obtienen gratis, que hay un costo y bastante alto políticamente hablando, ya que sería entregar el estado a la oposición y, en este caso a Morena. Esa ha sido la constante por lo que este tipo de teorías habrán de quedar comprobadas en pocas semanas ante la inminente sucesión.

Aceptar un encargo de semejante naturaleza, obliga a ser ausente de su tierra, estar lejos de la realidad y de todo aquello que se queda atrás. No estar en los reflectores pudiera ser una solución ante lo que se aproxima después del cierre y entrega de la administración estatal, en lo que pareciera no el escenario ideal previsto a su salida después de aquel 2016 y salir a hombros. Ahora sería abandonar por la puerta trasera su encargo.

Dentro de este mar de especulaciones, cabría la posibilidad que esta versión se tratara de una estrategia partidista y restar baterías en el plano electoral en favor del partido del presidente, que a últimas semanas ha enviado a la plana mayor para apoyar la campaña de Marina Vitela, tal es el caso de Marcelo Ebrard y durante el fin de semana del secretario de gobernación Adán Augusto López, quien tuvo multitudinaria concentración en el lienzo charro de la FENADU y que según se dice en los comederos han tenido reuniones con el ciudadano.

Al final del día, aceptar un puesto dentro del Gobierno Federal le traería consecuencias para nada agradables socialmente hablando al gobernador, dañando aún más su imagen ya de por si desgastada por circunstancias naturales y otros tantos señalamientos que habrá de cargar a cualquier parte del mundo en caso de darse tal situación.

MIRADA A LA IZQUIERDA

Alarma ha generado la Organización Mundial de la Salud (OMS), la reciente aparición de varios casos ya a nivel mundial de la viruela del mono. La enfermedad ya se expande al menos a seis países, siendo, según los especialistas, su origen en una fiesta masiva en España y que poco a poco ha ido ganando terreno en el mundo, encendiendo las alarmas de los organismos encargados de la salud.

MIRADA A LA DERECHA

El que no acaba por aceptar y no puede disimular su molestia por que este 2022 no era su tren para llegar a la silla estatal es Héctor Flores Ávalos, el ex senador y ex secretario general de Gobierno en varios videos y fotografías que circulan en redes de los eventos de la alianza Va por Durango luce incómodo a tan grado que, dicen las malas lenguas, sale de dichas concentraciones en cuanto Esteban Villegas comienza con su discurso el ahora candidato. Situación difícil de digerir porque en mucho la alianza fue fortalecida y encausada por Flores Ávalos, pero que por buenas o por malas ya debería de procesar, dejarlo ir y darle vuelta a la página.

