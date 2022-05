El tercer ojo

¿Dónde quedó el INAH?, ¿quién cuida el patrimonio histórico de Durango?, son algunas de las interrogantes respecto al derribo de parte de los andenes de la antigua estación del ferrocarril. El argumento, ampliar la calle que conectará con Constitución y hacer una vialidad en un ambicioso proyecto planteado varios años atrás pero que hasta hace algunos meses se hallaba estancado.

Es en el sexenio de Jorge Herrera Caldera cuando se comenzó con el proyecto en los patios de lo que fueron Ferrocarriles Nacionales de México aquí en Durango, varias hectáreas que habrían de pertenecer a un proyecto bastante ambicioso que finalmente por algunos años ha quedado estancado tras estar hipotecados por Banobras.

Primeramente se comenzó con realizar el corredor vial norte, mismo que incluía lo que ahora conocemos como Vialidad Gómez Morín, quedando a disposición un importante espacio que ocupaban algunas bodegas, andenes y parte de viviendas con accesos a Felipe Pescador, las cuales fueron compradas paulatinamente y que año con año sus propietarios han abandonado, existiendo todavía algunas habitadas.

No obstante el importante proyecto que incluiría hoteles, comercios y en algunos casos opciones de departamentos y algunas otras linduras, eso quedó estancado hasta que hace algunos meses comenzaron por parte de la administración estatal la construcción de vialidades que conectarán Felipe Pescador y calle Constitución con la Vialidad Gómez Morín.

Todo iba bien hasta que comenzó el derribo de parte de alguna parte de los andenes, espacio que obstruía la correcta realización de dicha vialidad. Hay opiniones encontradas respecto a estas acciones que acabaron ya con años de historia en el sitio, históricos momentos que representan las instalaciones y que algunos se preguntan, ¿no hay alguna autoridad que regule o evite se afecten este tipo de inmuebles?. La respuesta es el INAH, cuestionando su actuar en este sentido, ya que hay vestigios de inmuebles en el centro de la ciudad que ni por error se deben o pueden tocar pese a que ya prácticamente están sostenidos por hilos.

Es contradictorio el actuar de la instancia federal para vigilar y garantizar el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación, algo que sin duda aquí se cumple. Son años de historia que se van a un relleno de escombro en la periferia de la ciudad y que para muchos debería haberse planeado alguna estrategia sin afectar el inmueble, conservando las expectativas de crecimiento y desarrollo de la ciudad, pero no por encima de la historia que ahí queda para el olvido y para mejor memoria de quienes dieron uso, caminaron y recuerdan el auge ferroviario ahí situado.

MIRADA A LA IZQUIERDA

Ya desde la semana pasada comenzaron con bombo y platillo los recorridos de las Bases de Operaciones Mixtas por las calles de la ciudad. El objetivo es inhibir del delito, pero sobre todo el robo en algunas zonas conflictivas de la urbe. Todo bien hasta ahí, pero deberían aprovechar la inercia para mostrar un verdadero músculo que acabe con la impunidad que gozan los delincuentes de todo tipo, aquellos que muchas veces se burlan frente a la autoridad sin que nada pase.

MIRADA A LA DERECHA

Ahora con la efervescencia electoral y el calor de las campañas, se destapó que alguno de los coordinadores de la campaña de Marina Vitela en Gómez Palacio de nombre Iván Rosas, habría sido quien en el 2001 envió un paquete bomba a su novia en Ciudad de México y el cual estuvo preso purgando una condena por su acto, siendo el propio dirigente de Morena en Durango quien deslindó del partido a este personaje. Pero queda la interrogante ¿pagar condena genera estigma de por vida?, ¿la reinserción social no sirve de nada?, ¿pese a pagar por su error ya no tiene derecho a trabajar en política pese a que no sea bien visto?. Ahí lo dejamos de tarea.

