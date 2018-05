El título del torneo Apertura paraguayo se le resiste a un Olimpia invicto

Asunción, 27 may (EFE).- Olimpia afianzó en esta decimonovena fecha su título de invicto al imponerse a Sol de América, pero hoy no pudo alzarse con el título de campeón del torneo Apertura, ya que para ello necesitaba que Cerro Porteño, que jugaba al mismo tiempo, perdiera, algo los azulgranas no estaban dispuestos a permitir.

El partido simultáneo entre Sol de América-Olimpia y Cerro Porteño-General Díaz obligó a los franjeados a estar pendientes durante los 90 minutos de lo que ocurría en el otro encuentro y que podía determinar que ‘El Decano’ saliera hoy del Estadio Defensores del Chaco con su título número 41.

Olimpia necesitaba ganar y que al mismo tiempo Cerro Porteño perdiera o empatase ante General Díaz, pero los de Luis Zubeldía marcaron cuatro goles en el Estadio General Pablo Rojas, su casa, más conocido como “La Nueva Olla”.

Así, los tres goles que ‘El Decano’ marcó a un Sol de América indefenso no fueron suficientes para colgarse el título de campeón, que podría llegar el próximo miércoles, cuando los de Garnero se enfrenten a Libertad (23.40 GMT).

No obstante, y a falta del partido de confirmación, Olimpia, en cabeza con 46 puntos, ya no depende de los resultados de sus rivales sino de sus propios méritos.

Cerro Porteño, por su parte se mantiene en segundo lugar, aunque Nacional le sigue de cerca y no resultaría difícil que ‘La Academia’ le arrebate el puesto.

La decimonovena jornada del torneo Apertura paraguayo se inició este sábado con el enfrentamiento entre 3 de febrero e Independiente de Campo Grande, en un partido en el que los locales volvieron a acumular una derrota más, anclados ya en el último puesto de la clasificación.

Los campograndeses lideraron el partido y el marcador con dos goles repartidos entre los dos tiempos, con un lanzamiento a la mitad de la primera parte y otro al comienzo de la segunda con los que ya se garantizó una victoria sin oposición.

El sábado también salieron al campo Nacional y Guaraní, con los de ‘La Academia’ dispuestos a mostrar superioridad frente a los aurinegros.

Así lo confirmó el marcador, con tres goles de los locales, aunque se hicieron esperar hasta el segundo tiempo, con un lanzamiento de Sergio Fretes y dos de Adam Bareiro, uno de ellos de cabeza, con lo que Nacional se mantuvo en el tercer puesto de la clasificación.

Más reñida estuvo la pugna entre Libertad y Deportivo de Capiatá, con un primer tiempo abúlico y una segunda parte del partido con la hinchada en vilo.

El primer gol no llegó hasta el minuto 58 y se lo anotó Deportivo de Capiatá, que volvió a repetir apenas unos minutos después.

Sin embargo, ahí terminó su suerte, porque los gumarelos iniciaron la ofensiva con tres goles que pusieron el partido a su favor.

El domingo, además de los dos ansiados encuentros entre Cerro Porteño-General Díaz y Sol de América-Olimpia, también salieron al campo Deportivo de Santaní y Sportivo Luqueño, con el marcador a favor de los locales con 3-0, con dos goles que llegaron al principio y al final del primer tiempo y un tercero para rematar la jornada a la mitad de la segunda parte. EFE