El trabajo infantil en el día del niño

De acuerdo al último estudio, “Estadísticas a propósito del… día del niño (30 de abril)”, en 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, la designación del 30 de abril como “Día del Niño” data desde el año 1959, cuando se llevó a cabo la ratificación de la primera medida jurídica acerca de los Derechos del Niño, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en organizaciones internacionales interesadas en su bienestar.

En México residen más de 39 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa más del 30 por ciento de la población en el país y su inscripción de nacimiento en el registro civil, es un elemento del derecho a su identidad jurídica que les otorga identidad, nombre y una nacionalidad.

En la declaración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), este registro les otorga su incorporación como sujetos de derechos humanos dentro del Estado, reconocidos a nivel internacional.

La Declaración de los Derechos del Niño, especifica que la humanidad debe a la niñez “lo mejor que puede darle”, a fin de que tenga una infancia feliz, para lo que es necesario que los gobiernos de cada país garanticen su bienestar.

No solo los temas de salud, educación y no discriminación son importantes, en la información a la que tuvo acceso My Press, además, la garantía de protección y la disposición a oportunidades y servicios a través de los que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de manera saludable en condiciones de libertad y dignidad.

UNICEF señala que el trabajo infantil, constituye una violación a estos derechos porque impide su sano crecimiento y trunca su desarrollo escolar. En datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2012 a nivel mundial, 168 millones de niños de 5 a 17 años trabajaban.

Y, en México, en datos del INEGI, al año siguiente, la tasa de ocupación en los mismos rubros, señalaban un total de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes que realizaban alguna actividad económica con el mayor volumen en el sector agropecuario (30.5%); en segundo lugar, comercio (25.9%) y servicios (24.6%).

Cinco de cada 10 niños que trabajan (45.9%), no reciben ingresos y más del 29% labora 35 y más horas a la semana. La tasa de inasistencia escolar entre estos niños trabajadores es de 36 por cada 100.

Para UNICEF, “La infancia es algo más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la llegada de la edad adulta. Se refiere también al estado y a la condición de la vida del niño: a la calidad de esos años”.

Este día del niño, sí hay mucho que festejar, pero cada día, es necesario velar que todos estos derechos se respeten y cumplan, y la erradicación del trabajo infantil es uno de tantos temas a tratar.

