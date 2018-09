El universo “Harry Potter” protagoniza el inicio de la Comic Con Portugal

Lisboa, 6 sep (EFE).- El universo “Harry Potter”, el mago creado por la escritora británica J.K. Rowling, protagonizó hoy el inicio de la Comic Con Portugal, que contó en su primera jornada con la presencia del actor estadounidense Dan Fogler.

El panel de Fogler, que interpreta a Jacob Kowalski en “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, la última saga cinematográfica del mundo de “Harry Potter”, era el evento más esperado del arranque de la Comic Con, celebrada en Algés, a las afueras de Lisboa.

El estadounidense fue recibido entre aplausos por los asistentes, muchos de ellos vestidos con camisetas y otros elementos de “Harry Potter”, y protagonizó un divertido y distendido panel en el que respondió a todas las cuestiones de sus fans.

Fogler explicó que su escena favorita de la película fue la secuencia en la que entra en la maleta del protagonista, el mago Newt Scamander (Eddie Redmayne), y conoce a las criaturas del mundo mágico.

El actor también recordó la primera vez que habló con J.K. Rowling, que le pareció una “estrella de rock” porque en aquel momento ya tenía escritos los guiones de las cinco películas que conformarán la saga de “Animales fantásticos”.

“Eso muestra lo inteligente que es esa mujer”, dijo admirado Fogler, que también estará en “Fantastic Beasts: The Cimes of Grindelwald”, el segundo filme de la saga que llegará a los cines en noviembre.

El actor, conocido también por su participación en la película “Balls of Fury” y al que este año se le pudo ver en la serie “The Walking Dead”, se atrevió además a decir el título de “Animales fantásticos” en portugués, lo que se convirtió en el momento más aplaudido de la tarde.

Con varios stands en el recinto, “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” fue una de las películas promocionadas durante esta quinta edición de la Comic Con Portugal, que tras cuatro años en Oporto se ha trasladado a las afueras de Lisboa.

Convertida en uno de los eventos culturales más importantes del país, la Comic Con Portugal recibió 100.748 visitantes en 2017, una cifra que espera superar este año, ya que cuenta con un recinto mayor.

La programación de esta edición, que durará hasta el domingo, incluye también como principales invitados a actores como el sueco Dolph Lundgren (“Rocky IV”), el británico Nicholas Hoult (“X-Men”) y la australiana Dichen Lachman (“The 100” y “Agents of S.H.I.E.L.D).

Los fans de los cómics también podrán ver a autores como los estadounidenses Chris Claremont y Mark Waid y el brasileño Mauricio de Sousa. EFE