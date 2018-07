El uruguayo Siboldi asegura que el Santos jugará igual en casa y de visitante

Torreón (México), 25 jul (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo jugará igual en casa y de visitante, siempre con el objetivo de buscar el triunfo.

“La idea de juego se mantiene tanto de local como de visitante. Si nos paramos 10 metros más atrás o adelante será para presionar o esperar que entren en una determinada zona; las estrategias, dependiendo del rival, las variamos, aunque la idea siempre será jugar bien, tener una idea futbolística clara para conseguir los objetivos”, dijo el estratega.

El Santos de Siboldi conquistó el título en el pasado torneo Clausura al vencer en la final al Toluca y el pasado fin de semana debutó con una victoria por 2-1 sobre Lobos Buap.

Ante los medios, el técnico explicó que con la llegada de nuevos jugadores la competencia interna creció en el grupo, lo que celebró porque puede catalizar el aumento del nivel.

“Esa fue la base de los logros del torneo pasado, la competencia interna, todos querían estar y tuvieron su grado de participación, se sintieron parte del logro”, señaló.

Para el presente campeonato el equipo perdió a tres de sus líderes: el delantero caboverdiano Djaniny Tavares, líder goleador del Clausura, emigrado a Arabia Saudí; el defensa argentino Carlos Izquierdoz, capitán del cuadro, quien se fue al Boca Juniors; y el zaguero mexicano Néstor Araujo, integrante de la selección nacional, fichado por el Celta de Vigo.

Al referirse a las bajas, el entrenador ha reiterado que confía en quienes permanecen en el conjunto y con ellos buscará clasificarse a la liguilla y volver a disputar el título.

“Se me ha acercado mucha gente y me agrada mucho la afición; me sorprenden porque me dan las gracias por el título, cuando soy yo el que le debe dar las gracias, porque principalmente ante la falta de conocimiento de qué podíamos hacer nosotros, nos tuvieron paciencia y de a poco fueron creyendo, viendo que sí podíamos”, concluyó.

El Santos visitará el viernes al Morelia en el partido de inicio de la segunda jornada del Apertura. EFE