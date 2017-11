El verdadero patrimonio de México son las personas: ICOMOS

Por Gerardo Avendaño

México, 27 Nov (Notimex).-La presidenta del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS México), organismo de la UNESCO, Graciela A. Mota Botello, señaló que el verdadero valor de los sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad son las personas que en ellos habitan.

En entrevista con Notimex, declaró que la mayoría de las personas tiene la idea de que los sitios reciben este reconocimiento por su estética o complejidad arquitectónica, sin embargo, son los pobladores y la sociedad los que le otorgan la significación de valor, pues enaltecen su herencia.

“Se trata de salvaguardar el lugar para dignificar el valor heredado, y prepararlo para saberlo heredar, no nada más se resalta el genio de la humanidad con los grandes monumentos, con los sitios y la excepcionalidad de los mismos”, expresó.

Explicó que el patrimonio cultural tiene diversas formas de comprenderse, pero su objetivo principal es promover la calidad de vida que tienen las localidades que son reconocidas. “Se ha confundido como si el patrimonio cultural fuera el motín privilegiado del turismo, esa es una falsa concepción.

El asunto es que no es para venderlo, ni para recibir a turistas y visitantes, el patrimonio mundial es para promover todo un marco de calidad de vida en beneficio de sus localidades”, indicó.

Mota Botello criticó la noción de lucrar con el patrimonio declarado como de la Humanidad, pues comentó que mantener la autenticidad de sus valores es lo que destaca la UNESCO.

“Se ha generado el espejismo de que primero se quiere ser Pueblo Mágico y luego ser Patrimonio Mundial, lo primero que tenemos que comprender es que el Patrimonio Mundial se refiere a un valor excepcional de la humanidad que es reconocido bajo la autenticidad de sus criterios”, declaró.

Destacó que las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad, (culturales, naturales y mixtos) son orientadas a una serie de principios que están por encima de legislaciones nacionales, por ello cuando un país acepta registrar y ser reconocido se compromete a tener un plan de manejo para salvaguardar los valores del sitio.

“Lo que tenemos que hacer es resaltar su autenticidad y desde ahí se han desarrollado nuevas categorías una de ellas tiene que ver con el espíritu del lugar, que no sólo es el lugar físico y material, es la misma gente”, indicó.

“Patrimonio Mundial ya no es solamente un sitio, un edificio, una ciudad; se vuelven rutas, se vuelven itinerarios, dentro de los cuales pueden existir muchas otras propuestas de lo que actualmente se llama la gestión sostenible del patrimonio cultural”, dijo.

Explicó que el manejo sostenible del patrimonio se enfoca a la recuperación de cuatro factores: el medio ambiental, el económico, el social y el cultural, por esta razón “no sólo estamos hablando de turismo, de educación, de vivienda, ni de cultura, estamos hablando de ir todos juntos”.

Manifestó que la conservación del patrimonio es un tema transversal y multidisciplinario que no corresponde a una sola secretaria de estado, sino es un trabajo que involucra a todos los sectores de la sociedad en conjunto.

“Tenemos tanto que la gente ni lo ve, ni lo valora. Esa es una de las cuestiones, que la gente lo vea, lo valore, se lo apropie y lo proyecte. Frente a esto la sociedad civil se vuelve un factor sustancial en el patrimonio cultural, pues su nombramiento va a depender que la sociedad lo valore, cuide y proteja”, expuso.

La representante de ICOMOS destacó que después de los sismos del pasado septiembre, diversos monumentos históricos sufrieron daños en las entidades de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, por lo que se generó la preocupación de perder algunas declaratorias; aclaró que no existe dicho riesgo, pero advirtió que no se debe bajar la guardia.

“Nuestros sitios no están en riesgo, pero si no trabajamos correctamente conforme los patrones que nos indican los criterios internacionales, no sólo los podemos poner en riesgo, podemos perder nuestros nombramientos”, expuso.

Enfatizó en el valor de las personas y la importancia de preservar sus costumbres e ideologías, pues “si la gente no respeta su propio significado, que es excepcional, entonces el lugar deja mucho que desear para la UNESCO”.

Refirió que en los sitios afectados, ICOMOS trabaja con un plan integral de salvaguarda del patrimonio donde no solo se busca resarcir los daños materiales, sino también recuperar el autoestima y dignidad de las comunidades que le otorgan valor.

“Ahora nos dicen en las comunidades, lo que nosotros necesitamos son nuestras casas, pero también necesitan recuperar su contexto y sobre todo necesitan salvaguardar su dignidad y su autoestima”, refirió.

En este sentido, en la mayoría de los sitios reconocidos como Patrimonio Cultural, además de los afectados por los sismos, trabajan en la recuperación integral de la historia y los valores de la comunidad.

“En muchos lo que verdaderamente vale son las personas, porque esas personas, sus ancestros construyeron esas bellezas.

Es necesario que vean el maravilloso potencial que tienen, en primer lugar esto es un factor de autoestima, lo que hay que recuperar es el alma de las comunidades”, expuso. México cuenta con 34 sitios declarados por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, 27 culturales, seis naturales y un mixto.

Además de ocho expresiones culturales inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El ICOMOS mexicano es un organismo no gubernamental y de fines no lucrativos, representa al consejo internacional.

De los países afiliados cuenta con nueve mil 500 investigadores que trabajan en beneficio del patrimonio cultural de las naciones. “Como organismo ha logrado ser tan importante que logró una convención internacional para que la UNESCO, adoptara en sus manos el tema de nuestra cultura como un factor importante para la humanidad”, declaró Mota Botello.