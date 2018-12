El videoarte de Charlotte Prodger sobre la identidad de género gana el Turner

Guillermo Ximenis

Londres, 4 dic (EFE).- El prestigioso premio Turner ha recaído este año en la videoartista británica Charlotte Prodger, autora de una instalación en la que explora la identidad de género y el rol la sexualidad en la sociedad a través de piezas filmadas con su teléfono móvil.

El jurado del galardón, dotado con 25.000 libras para la ganadora (28.000 euros, 31.000 dólares), elogió en una ceremonia en Londres la “calidad pictórica” del trabajo de Prodger, una creación personal que mezcla imágenes de la vida cotidiana de la autora con secuencias de paisajes escoceses.

La exhibición “BRIDGIT/Stoneymollan Trail”, que se vio por primera vez en el museo noruego Bergen Kunsthall, constituye “el uso más profundo de un dispositivo tan prosaico como el iPhone que hemos visto en el arte hasta la fecha”, afirmó el director de la galería Tate Britain y presidente del jurado, Alex Farquharson.

“BRIDGIT”, uno de los dos vídeos que componían la instalación, es una pieza de 32 minutos, filmada por completo con un teléfono móvil durante el transcurso de un año.

El filme incluye imágenes de la artista, de 44 años, leyendo sus diarios, así como fragmentos de su vida cotidiana y sus viajes.

En la narración que acompaña a algunas de las imágenes, Prodger relata experiencias personales sobre las dificultades que encontró al revelar su identidad sexual en la región rural escocesa de Aberdeenshire en la década de 1990.

Explica cómo algunas personas no sabían si era un niño o una niña, y cómo en ocasiones han confundido a su novia con su hija.

“Las historias que cuento, a pesar de que son mías, personales, son historias que mucha gente, mucha gente ‘queer’, creo, ha experimentado”, afirmó la videoartista, que se declaró “abrumada” tras recibir el premio.

El presidente del jurado destacó el modo en el que la artista “maneja las experiencias vitales y la formación del sentido de uno mismo a partir de referencias dispares”.

“No fue fácil tomar una decisión, pero creo que el jurado estaba unido en la sensación de que este trabajo introduce algo nuevo al medio fílmico”, agregó Farquaharson.

El Turner es el galardón más prestigioso del arte contemporáneo en el Reino Unido y es conocido además por su capacidad para generar controversia.

Entre sus ganadores más ilustres se cuenta Damien Hirst, que lo obtuvo en 1995 por una muestra que incluía su obra “Mother and Child Divided” (“Madre e hijo divididos”), que consiste en una vaca y un ternero partidos por la mitad, sumergidos en un tanque de formol.

Este año, el jurado había seleccionado a cuatro finalistas cuyas obras guardan alguna relación con reivindicaciones políticas y la defensa de los derechos humanos.

Además de Prodger, optaba al Turner el grupo artístico Forensic Architecture, con raíces en la Universidad de Londres, nominado por sus exhibiciones “Counter Investigations: Forensic Architecture”, en el Instituto de Arte Contemporáneo de la capital británica, y “Forensic Architecture: Towards an Investigative Aesthetics”, en el MACBA de Barcelona.

Su instalación fue alabada por el jurado que la seleccionó debido a sus “innovadores métodos” para obtener y dar a conocer datos relacionados con los abusos a los derechos humanos en el mundo.

También optaba al premio Naeem Mohaiemen, que ha presentado en el MoMA de Nueva York “Naeem Mohaiemen: There is No Last Man”, un filme que explora la identidad poscolonial, la inmigración, el exilio y la vida de los refugiados.

El cuarto nominado era Luke Willis Thompson, que estrenó en la capital británica “Autoportrait”, que aborda el tratamiento a las comunidades minoritarias y las formas en las que ciertos objetos, lugares y personas están relacionados con la violencia.

Los trabajos de todos los candidatos al Turner de este año se exhiben desde el pasado mes de septiembre en la Tate Britain de la capital británica y podrán verse hasta el próximo 6 de enero. EFE