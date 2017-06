El videoclub no morirá mientras siga habiendo fanáticos del cine: Rómulo González

El propietario de uno de los pocos videoclubes que hay en la Ciudad de México, asegura que la renta de películas sigue vigente, pese a las plataformas digitales

Por Eleazar Ramos Villaseñor

México, 12 Jun (Notimex).- Para el propietario del videoclub Amores, Rómulo González, el hecho de que ya no haya tantos negocios de este tipo, se debe más que nada a que los costos de mantenimiento son muy altos y no es culpa de la piratería, ni mucho menos de las plataformas digitales, pues “mientras siga habiendo fanáticos del cine, el videoclub no morirá”.

Luego de que en las décadas de los 80 y 90 se llegaron a registrar más de 10 mil negocios dedicados a la renta y venta de películas y videos musicales, en la actualidad quedan muy pocos en la Ciudad de México y uno de ellos, es el Videoclub Amores, fundado por el señor González y quien junto a su hijo Omar atienden todos los días a un gran número de personas miembros desde hace años de este videoclub.

“Iniciamos en 1984, con cien títulos en formato Beta, era muy emocionante ver a las familias llegar para rentar sus películas, pues por lo general eran cintas que ya habían visto en el cine y que ahora tenían la oportunidad de tenerlas en su casa, luego vino el VHS, hasta llegar al DVD”.

Don Rómulo, quien recibió a Notimex en su negocio, compartió que en todos estos años, casi 32, han tenido que ir sorteando una serie de obstáculos, como la piratería y las nuevas plataformas digitales, hasta llegar al Netflix, pero contrario a lo que se pudiera pensar, todo esto ha ayudado a que la gente siga buscando sus películas favoritas.

“Los grandes videoclubes de antaño como Blockbuster o Videocentro tuvieron que cerrar por costos, tener un negocio como esto implica muchos costos y sí hubo un tiempo en que la gente comenzó a buscar otras opciones, pero siempre regresan, pues en un videoclub tenemos películas que no están ni en YouTube o en Netflix, sobre todo el cine de época o de catálogo”.

Añadió que además de que los fines de semana llegan muchas familias a adquirir sus “pelis”, entre semana acuden estudiantea en busca del cine de arte.

“Nosotros tenemos más que un catálogo, una colección de poco más de siete mil títulos, todas en DVD y de la mejor calidad, los distribuidores nos siguen surtiendo como antes y ahora el tiempo del cine al video se ha acortado más o menos como por tres meses, anteriormente el tiempo era de casi seis meses”.

Don Rómulo recordó que en los tiempos del VHS llegó a tener casi veinte máquinas rebobinadoras y hasta ocho empleados, para darle servicio a toda la gente que llegaba a entregar sus videos.

“Era mucho trabajo, teníamos que revisar una por una, luego guardarlas en sus cajotas, ahora con el DVD las cosas se han facilitado y la calidad ha mejorado increíblemente”, comentó.

Agregó que lo único que no ha cambiado son los precios: “Esos siguen igual, bueno adaptándonos a los tiempos, actualmente una renta sale en 20 pesos por 48 horas y además tenemos paquetes y vendemos las golosinas y las papitas, hay que buscarle para que salga”.

Tocando nuevamente el tema de las plataformas digitales, como Netflix o Blim, el señor González aseguró que el tiempo ha sido un tanto enemigo de los videoclubes, pero mientras haya clientes que busquen sus películas, esto seguirá adelante.

“No sabemos hacia dónde va ir o a terminar esto, llegaremos hasta donde la gente quiera, es difícil predecir el futuro, pero mientras el público siga favoreciéndonos seguiremos, simplemente la música que se graba y que se baja de internet hasta gratis, se sigue vendiendo en las tiendas y lo mismo pasa con las películas y a la gente le gusta tener su película física”.

Incluso, comentó que los niños son de sus mejores clientes.

“A pesar de que se la pasan ahora en el celular, o el iPad o la computadora, los niños siguen viniendo con sus papás para que les compren o renten sus películas. Aquí, los fines de semana se llena de familias y es bonito ver cómo los niños piden sus cintas y eso que en internet o en los canales de cable hay infinidad de opciones”.

Muchos famosos que viven cerca de la colonia Del Valle, son miembros del videoclub de don Rómulo, incluso el lugar ha servido para grabar películas, series y documentales.

“El año pasado Adal Ramones filmó una película aquí que habla precisamente de la nostalgia de los videoclubes, también se grabó la serie ‘Súper X’ y ha venido Cristina Pacheco a documentar la historia del negocio. Tenemos clientes conocidos como Alfredo Adame, Raquel Pankowski, Adrián Uribe, muchos vienen, siempre buscando sus películas”, platicó.

Sobre qué fue de esos enormes cassettes en formatos Beta o VHS, don Rómulo compartió que poco a poco fueron desapareciendo.

“Muchos, la gran mayoría se vendieron, otros de plano se tuvieron que tirar y pues como en todo negocio, hubo quien se quedó con algunos que ya no devolvieron”.

Pero lo que sí guarda son los enormes pósters que las distribuidoras les daban para publicitar sus filmes. “Aún conservamos muchos y nos siguen llegando, la tienda está repleta de esto y los vamos renovando conforme llegan los nuevos títulos, pero muchos los tenemos guardados y podríamos hacer un museo”.

Finalmente, don Rómulo señaló que el cine ha sido parte importante en su vida y en la de su familia, un gusto que heredó a sus nietos y a pesar de tantos títulos que tiene, nunca falta una cinta que les interese ver.

“Hay muchas historias en este negocio, lo más bonito es que a pesar de todas esas plataformas y aparatos modernos, la familia sigue viniendo a adquirir sus películas, eso es lo mágico del cine, pues puede uno ir a las grandes salas y si la película les gustó se esperan a que salga en video para comprarla o rentarla”.