El viento en Durango capital se acerca a los 70 kph y en el norte puede superar los 90 kph

El viento que está soplando en Durango ha derribado árboles, anuncios y hasta líneas eléctricas, pero hasta el momento no ha lastimado a nadie, lo importante.

No obstante, el riesgo de caída de árboles, anuncios y otros objetos no asegurados, persiste y obliga mantener los ojos bien abiertos para no llevarnos una sorpresa, dice la dirección de Protección Civil del Municipio.

Informa la instancia que hay árboles caídos en distintos puntos de la ciudad, lo mismo que anuncios y otros objetos como tapas de tinacos que han echado abajo las ráfagas que por momentos superan los 50 Kph, según valoración del Servicio Meteorológico en Durango.

Justo en Dolores del Río y Belizario Domínguez se vino abajo un enorme álamo cuando pasaba por el lugar el Jetta placas GBX 4034 de reciente modelo. Alcanzó a dañarle parte de la carrocería frontal, pero por suerte el viejo arbusto no afectó a los pasajeros del vehículo.

Los bomberos de Protección Civil también tuvieron que intervenir en voraz incendio detectado en terrenos del Parque Sahuatoba precisamente ocasionado por la caída de líneas eléctricas energizadas. Nadie resultó afectado en el incidente.

Sobre el fuerte viento que sacude a la capital del Estado y varios municipios aledaños, puede por momentos alcanzar los 70 kph y en el caso de los municipios del norte del estado, el viento puede incluso superar los 90 kilómetros por hora.

Todo, dice el Meteorológico de Durango, debido a la baja presion de la quinta tormenta invernal y el frente frío 24 que se localiza sobre Baja California y Sonora, así como la corriente de chorro que entró este sábado al territorio estatal.

Es que, dice el Meteorológico, los fuertes vientos traen una sensacion de más frío a pesar de que los termómetros marcan climas entre 20 y 25 grados centígrados, por 30 grados en La Laguna.

Por la noche se espera un descenso térmico notorio con posibles heladas nocturnas y matutinas al amanecer del domingo con intensidad ligera a moderada en los valles y fuerte en la sierra. El cielo está despejado en general en la entidad, con algunas nubes transitando sobre los municipios del norte con mínima probabilidad de precipitación.