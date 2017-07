Ela Velden lamenta el creciente acoso cibernético entre adolescentes

La actriz investigó sobre el tema para su personaje en “Caer en tentación”

Por Maricruz González May

México, 11 Jul (Notimex).- Ela Velden aseguró que dar vida a “Mía Becker” en la telenovela “Caer en tentación”, a estrenarse en octubre por Las Estrellas, no sólo la reta como actriz sino que en el proceso también ha descubierto que la era tecnológica ha generado más ciberbullying que en su época de adolescente.

En entrevista con Notimex, la actriz de 24 años compartió que preparar su personaje ha sido divertido. Sin embargo, al acercarse a jóvenes de entre 15 y 18 años ha encontrado que son más vulnerables a los ataques por Internet.

“Es terrible darte cuenta de que hoy en día muchos adolescentes están sufriendo ´ciberbullyng´, ya no sólo en la escuela los molestan sino también a través de las redes sociales (…) están más expuestos, en mi época no existía tanto y eso que no hay mucha distancia de eso”, comentó.

Sobre su personaje, explicó que es una joven intensa que se siente incomprendida por su padres (Silvia Navarro y Gabriel Soto). “Es la chava rebelde, con problemas en la escuela que suele relacionarse de manera extraña con los demás, está construyéndose”.

Expuso que en el caso de “Mía Becker”, que tiene entre 15 y 18 años, y aun cuando intenta inyectar un poco de su experiencia como adolescente, la realidad supera lo que hoy viven los jóvenes y lo descubrió acudiendo a foros, en la calle y platicando con especialistas dedicados al estudio del comportamiento de adolescentes.

“Estar interpretando a ‘Mía’ es uno de mis grandes retos, porque es un personaje distinto a los que venía realizando. Me estoy saliendo de mi zona de confort y con esto reafirmo que realmente la actuación es mi pasión; me siento dichosa y feliz de interpretar este personaje”, aseguró.

Sobre su relación con la actriz Silvia Navarro, indicó que es una mujer muy divertida, un ser humano grandioso y una profesional en toda la extensión de la palabra, siempre llega bien estudiada, con propuestas y su generosidad es brutal.

“Es maravilloso trabajar en esta producción porque me siento en confianza, hay un buen equipo, todos son muy profesionales y están al pendiente de que todos explotemos nuestro talento”, mencionó la joven actriz.

Paralelo a su trabajo en televisión, Ela Velden buscará explorar otros formatos, entre ellos el cine y el teatro, con personajes que impliquen un reto y un cambio constante.

“Antes soñaba con hacer una carrera en el extranjero, pero me apasiona mucho mi país, por eso quiero desarrollarme primero aquí y luego ya veremos”, externó la egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.