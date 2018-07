Elecciones transcurren en relativa calma tras violenta campaña

Manuel Soberanes Cobo

México,(EFE).- La votación en las elecciones mexicanas transcurre hasta ahora en relativa calma tras una campaña marcada por el alto nivel violencia que dejó al menos 130 asesinatos, atribuidos a grupos criminales y pugnas entre partidos.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, declaró al mediodía (17.00 GMT) que, de acuerdo a los reportes de ese momento “la jornada electoral está transcurriendo con normalidad, sin incidentes mayores”, aunque se registraron dos asesinatos durante el día.

“Las condiciones materiales para la emisión de los sufragios están dadas”, sostuvo, y añadió que “existen todas las garantías planteadas en la ley para que podamos votar de manera libre y secreta”.

También exhortó a los votantes a no permitir “que nadie coaccione o pretenda comprar nuestro voto”.

“Nadie puede obligarnos a votar de una determinada manera, nadie puede ofrecernos dinero o bienes a cambio de nuestro voto. Eso es un delito”, acotó.

Previamente, al inicio de la sesión del Consejo General del INE, Córdova solicitó un minuto de silencio para homenajear a quienes han perdido la vida por la violencia, que calificó de “una negación de la democracia”.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto destacó después de votar cerca de la residencia oficial de Los Pinos que, según los reportes de la autoridad electoral, el proceso se esté llevando a cabo “de manera ordenada y pacífica, en un clima de armonía social”.

“Hago votos porque la jornada transcurra en un clima de civilidad, armonía y orden, y que lo que resulte de este proceso electoral sea para el bien de México”, concluyó.

El secretario de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete, declaró a su vez a la prensa luego de votar en Ciudad de México que “el país está en completa calma” y “en condiciones extraordinarias para ejercer el voto”.

Asimismo, consideró que “el país está preparado para el resultado electoral que los mexicanos decidan”.

Pese a estas declaraciones oficiales, la Fiscalía del estado occidental de Michoacán informó que Flora Reséndiz, integrante del Partido del Trabajo murió hoy en un hospital “tras haber sido lesionada con arma de fuego aproximadamente a las 06.30 horas, mientras estaba en su domicilio ubicado en la localidad de Pateo”.

La Fiscalía indicó que ha iniciado la investigación correspondiente, si adelantar un posible móvil del crimen.

Por otra parte una mujer de 45 años fue asesinada a tiros por dos sujetos que viajaban en una motocicleta mientras hacía fila para votar en el municipio de Cárdenas, estado suroriental de Tabasco, según reportes de prensa.

Estos incidentes se suman a los ocurridos desde el proceso electoral en septiembre pasado.

El 25 de junio la consultora Etellekt presentó su sexto informe de Violencia Política, según el cual 126 figuras políticas habían sido asesinadas desde el inicio del proceso.

Desde entonces se sumaron más homicidios, elevando la cifra de víctimas a cuando menos 130, incluyendo 27 candidatos a distintos puestos de elección popular.

En una entrevista con Efe, el director de Etellekt, Rubén Salazar, aseveró que estos asesinatos indican que los actores políticos en el país dirimen sus diferencias mediante el uso de violencia y no mediante la vía de la democracia.

La falta de cultura cívica, conflictos entre partidos y al interior de los mismos, y la ausencia general de seguridad, entre otros factores, han provocado que la violencia política se haya vuelto “prácticamente imparable”, añadió.

Por su parte, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, advirtió recientemente que “manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”.

Lamentó que “el signo que está marcando al proceso electoral es precisamente el de la violencia”, por lo que hizo un perentorio llamado a las autoridades de seguridad y justicia para reforzar las acciones que garanticen la integridad de los candidatos, “así como de todas las familias mexicanas”.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, hizo hoy un llamamiento a “dejar atrás la violencia y hacer de este día el día de la ciudadanía”.

“Hoy es el día de los ciudadanos y ciudadanas; hoy todos debemos de rechazar la violencia y mostrar ese rechazo a la violencia depositando nuestros votos por la preferencia que cada uno pueda tener”, puntualizó. EFE