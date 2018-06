Electronic Arts presume de “Anthem” y “Battlefield V” en la antesala de la E3

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 9 jun (EFE).- “Anthem” y “Battlefield V” fueron los platos principales del menú de presentaciones de novedades que ofreció hoy Electronic Arts a pocos días de que se abran en Los Ángeles las puertas de la E3, la feria de videojuegos más importantes de todo el mundo.

Aunque no participará oficialmente en la E3, Electronic Arts aprovecha estos días para organizar en la ciudad californiana EA PLAY, un evento paralelo que desde hoy y hasta el lunes reunirá en el corazón de Hollywood a los fans de esta compañía estadounidense.

El pistoletazo de salida de EA PLAY llegó hoy de la mano de la conferencia de Electronic Arts, que tuvo lugar en el emblemático auditorio Hollywood Palladium de Los Ángeles y en la que, además de “Anthem” y “Battlefield V”, tuvieron protagonismo éxitos deportivos como “FIFA 19” y el anuncio de un nuevo videojuego de “Star Wars”.

“Me siento bendecido por poder trabajar con algunas de las personas más creativas del planeta, que vienen al trabajo todos los días para crear increíble entretenimiento”, señaló el consejero delegado de Electronic Arts, Andrew Wilson.

“Anthem”, que llegará al público el 22 de febrero de 2019 para Xbox One X, PlayStation 4 y PC, mostró hoy unos espectaculares minutos acerca de en qué consistirá este videojuego de acción y fantasía en el que los seres humanos deben sobrevivir en un mundo salvaje y amenazador lleno de peligros.

Los cuatro héroes de “Anthem” visten trajes especiales que les conceden habilidades extraordinarias a la hora de luchar con monstruos y temibles criaturas.

“Lo que es muy emocionante para nosotros, no solo para los guionistas sino para todos los diseñadores y artistas, es que estamos creando algo nuevo y misterioso para que lo descubran los jugadores”, explicó la jefa de los guionistas de “Anthem”, Cathleen Rootsaert.

Por otro lado, Electronic Arts también dejó ver algunas pinceladas de “Battlefield V”, la última edición de este popular videojuego bélico.

En la conferencia de hoy se enseñaron imágenes de épicos ataques aéreos y asaltos terrestres de esta novedad de Electronic Arts que se desarrolla en el marco de la II Guerra Mundial.

Oskar Gabrielson, director general de la desarrolladora Dice, que está detrás de “Battlefield V”, aseguró que este nuevo juego es el “más profundo e envolvente” de los que se han desarrollado en la serie “Battlefield”.

Con historias que, según sus responsables, muestran el “heroísmo del ser humano” y “la brutalidad de la guerra”, “Battlefield V” incorporará nuevas herramientas de personalización y el modo “battle royale” (todos contra todos).

Una de las ramas más exitosas de Electronic Arts es su gama deportiva, de la que hoy se mostraron pequeñas píldoras, como imágenes del “NBA Live 19” de baloncesto, del “Madden NFL 19” de fútbol americano y del “FIFA 19” de fútbol, que en esta ocasión se volcará especialmente en los clubes europeos gracias a la inclusión de la UEFA Champions League entre sus opciones.

“La UEFA Champions League es una incorporación increíble para el juego. Es donde los héroes más grandes del fútbol, como Cristiano Ronaldo o Neymar, se enfrentan cada año y es el lugar en el que nacen los campeones”, afirmó junto a una réplica del trofeo de esta competición la productora sénior de “FIFA 19”, Sigurlína Ingvarsdóttir.

Por otro lado, y tras la tibia acogida de “Star Wars Battlefront II” el año pasado, Electronic Arts anunció que está preparando el videojuego “Star Wars: Jedi Fallen Order”, que saldrá a la venta a finales de 2019 y que ocurre en el tiempo oscuro que va entre las películas “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” (2005) y “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” (2005).

“Unravel 2”, cargado de optimismo y trabajo en equipo amistoso para resolver obstáculos, “Sea of Solitude”, que plantea una realidad en la que los seres humanos que se sienten solos se convierten en monstruos, y el juego de estrategia para móviles “Command & Conquer: Rivals” fueron otros puntos destacados de la conferencia.

Por último, Electronic Arts anunció una nueva suscripción llamada Origin Access Premier para juegos en PC. EFE