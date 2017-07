Elegirán hoy nuevo Fiscal Anticorrupción

Será el día de hoy que los diputados del Congreso local voten la propuesta del gobernador José Rosas Aispuro en torno al nuevo fiscal anticorrupción, decisión inaplazable ya que este 19 de julio todos los estados deberán empatar sus sistemas locales con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Ricardo Pacheco Rodríguez, diputado del PRI, indicó que ya se tiene en poder de la Oficialía Mayor el documento en sobre sellado donde figura la propuesta que hace el Ejecutivo y será después de que esta se turne a comisiones unidas de Justicia y Cuenta Pública y que estas emitan un dictamen para que el pleno lo vote siempre y cuando estén presentes dos terceras partes de los diputados.

Indicó que a ciencia cierta no se conoce el nombre de la propuesta más allá que su compañero de fórmula, Enrique Benítez Ojeda, ya adelantó que sería el ex delegado de la PGR en Coahuila Héctor García Rodríguez; “no quiero aventurar votos de que si lo aprobaremos o no. Las fracciones habrán de reunirse por la mañana para el análisis previo a la sesión que tendremos a las 13:00 horas”.