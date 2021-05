Eliminación de programas federales siguen afectando al campo

La regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Ana María de los Ángeles Soto Almodóvar, manifestó que, ante la sequía, es indispensable que el Gobierno Federal genere los mecanismos para ayudar a las comunidades rurales, ya que desafortunadamente eliminó muchos programas que beneficiaban al campo y que eran necesarios en estos tiempos en los que sufre por estos estragos.

De la misma manera la regidora señaló que, a través de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural, se trabaja en la entrega de apoyos alimentarios, además de que se llevan pipas de agua a las comunidades más afectadas.

“La afectación es general y sobre todo en el estado, no es una cuestión nada más en el municipio, sino también en el estado, llevamos alrededor de más de 5 mil cabezas de ganado muertas por el tema de la sequía y se van a venir muchos problemas más graves por el tema de la alimentación, y si no hay para darles no van a poder subsistir estos animales”, expuso.

Externó que sí se han estado haciendo ya acciones, se les han estado llevando pipas a algunas comunidades, pero aparte de que es un tema costoso el estar trasladando agua a través de pipas hay que ver un tema de fondo y cómo hay que ayudar a estas personas de las localidades, “el agua se está llevando de manera gratuita pero habrá localidades a las que no puedan ingresar”.

Para finalizar la regidora señaló que este problema de la sequía y las acciones que se puedan desarrollar no solo deben quedar en manos del Gobierno Estatal y Municipal, sino que se debe sumar también el Gobierno Federal.