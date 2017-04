Eliminados 95% de comisionados en la SEED

Muchos maestros ya están en escuelas, otros en proceso de enviarse

Por: Denice Ramírez

En la entidad están comisionadas con labores sindicales de 10 a 14 personas, ya que se ha eliminado al 95 por ciento de maestros que se encontraban en esta situación, “están comisionados únicamente los que deben estar, esa parte ha sido muy bien aceptada por las secciones 12, 44 y la 45”, aseguró Rubén Calderón Luján, titular de la Secretaría de Educación en el Estado.

Explicó que la SEED ha avanzado en el tema, ya que muchos maestros fueron enviados a las escuelas y otros más están por enviarse, reconoció la disposición de los maestros por regresar frente a grupo y en lo referente a trabajadores administrativos se tiene la misma dinámica de que regresen a las escuelas que les corresponde.

En cuanto a los comentarios de que estos comisionados pueden regresar como trabajadores de confianza, el secretario precisó que están trabajando en la misma sección, les paga la Secretaría General del Sindicato, por lo que buscan poderse incorporar al ISSSTE, porque los líderes por ejemplo no están corriendo antigüedad.

Sobre las inhabilitaciones de “aviadores” en la SEED Calderón Luján informó que aparte de la persona sancionada lo más importante es conocer quién está detrás, por el momento se está auditando la nómina y de ahí se podrá reflejar si hay más casos.

Detalló que más que inhabilitaciones interesa que todos los trabajadores se encuentren laborando en el lugar que les corresponda, “a veces no es que sean aviadores, es que la nómina no está a la par, trabajan en la escuela A y su cheque sale en la escuela B”, por lo que se determinó que es necesario trabajar en esa regulación.

Esta situación de que la nómina no está a la par se da porque un docente se cambia de lugar de adscripción y el oficio correspondiente no llega a tiempo, eso provoca que el maestro labore en un lado y su pago llegue a otro, en otros se presenta el caso cuando los directivos no mandan la documentación completa en el tiempo determinado, explicó el secretario, por lo que se trabajará en eliminar esta circunstancia pues se puede prestar a malas interpretaciones.