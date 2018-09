Elizondo; “Hay que poner al fútbol argentino en el contexto internacional”

Madrid, 24 sep (EFE).- El presidente de la Superliga argentina, Mariano Elizondo, apostó por “volver a poner el fútbol argentino en el contexto internacional” durante su intervención en World Football Summit que se celebra en Madrid, donde intervino en mesa redonda sobre el nuevo orden del fútbol americano.

“Argentina es el principal exportador de jugadores de América y el tercero al fútbol mundial. Nuestros objetivos son tratar de retener los talentos y ordenar la competencia después de la peor crisis de la historia de este deporte, con la Federación intervenida el año pasado y un paro de jugadores por impago”, indicó.

En ese contexto, señaló Elizondo, fue en el que nació la Superliga, que empezó a pedir declaraciones juradas a los clubes sobre los pagos a jugadores, sancionó a cuatro por incumplirlos y elaboró un calendario de partidos con suficiente antelación.

“Ahora con seis meses de antelación tenemos las fechas, pero hay que trabajar mucho en seguridad, infraestructuras y tecnología y volver a poner a Argentina dentro del contexto internacional”, dijo tras congratularse de que el partido Boca-River de hace 24 horas fuera “una fiesta y un gran espectáculo que salió muy bien”.

El directivo argentino insistió en la necesidad de avanzar en materia de seguridad, tema que ha llevado a que se cuente con los responsables de ésta “para hacer el calendario para evitar confrontaciones de hinchas”.

“Hace casi diez años que el fútbol argentino no tiene hinchas visitantes y eso genera que muchos clubes completen su campo y otros no. Tenemos que trabajar en la vuelta del visitante, pero no puede volver como se fue, sino sabiendo quién es la persona que va al campo. La experiencia del Mundial de Rusia es un claro ejemplo a seguir”, sostuvo.

La retención del talento que da el fútbol de su país fue otro de los aspectos en los que insistió, tras recordar que el lema de la Supeliga es “donde nacen las estrellas” y que en su competición el porcentaje de extranjeros es menor al 15 por ciento.

“Argentina es exportador de jugadores de toda la vida. Tenemos que tener clubes más fuertes para poder retener el mayor tiempo posible a los jugadores, los clubes venden por necesidades económicas y también para trabajar con los que vienen de abajo. En todas las ligas hay argentinos, el 10 por ciento que salieron de allí juegan en Europa. Ojalá podamos tener clubes más fuertes”, apuntó.

Elizondo también planteó su deseo de llegar a nuevas plataformas para comercializar los derechos de televisión, después de haber pasado de un mercado de televisión abierto a uno de pago, “que ya es antiguo”, y explicó el sistema de reparto de los ingresos procedentes de la venta internacional y la local.

“Es como una ecuación, el 50 por ciento se reparte en partes iguales, un 25 en base a mérito deportivo y el otro 25 por la audiencia televisiva. Esto nos permite generar una industria más competitiva, porque el equipo que más dinero recibe tiene un tope de dos, dos veces el que menos. El dinero que se genera del patrocinio, que es nuevo, se reparte en partes iguales. Es más equitativo aunque no más justo, pero queremos generar una industria”, finalizó. EFE