Embarazo y adicciones principales problemas en adolescentes

En el marco de la Semana de Salud del Adolescente, el titular de la SSD, César Franco Mariscal, comentó que tanto el embarazo y las adicciones son las principales problemáticas entre los jóvenes en Durango, el 8 por ciento de los adolescentes que han probado algún tipo de droga lo hicieron a partir de los 11 años, por lo que es importante que tengan información y acceso a métodos informativos.

Dijo que además de los programas que están buscando impactar en este grupo de edad se tiene que hablar mucho con ellos de las conductas actuales. “El embarazo adolescente es una problemática severa”, para lo que indicó que deben conocer los diferentes métodos anticonceptivos que hay, así como acercarlos a servicios de control del embarazo.

Respecto al por qué los jóvenes no utilizan los métodos anticonceptivos, si los conocen y cada vez reciben mayor información sobre los temas de sexualidad, el secretario comentó “la biología es la biología, muchas veces son encuentros no programados, la mayoría de los encuentros sexuales de ellos no son programados, entonces muchas veces no tienen la posibilidad de llevar un control de anticoncepción”.

En cuanto a las pláticas y acciones de salud que se llevan a las instituciones educativas, indicó que se tiene una buena disposición por parte de la Secretaría de Educación, además de que es un tema que se debe trabajar en coordinación con diferentes dependencias.

En el tema de las adicciones señaló que se ha detectado que los menores prueban el tabaco y alcohol, drogas lícitas, pero además la marihuana y el cristal, mismas en las que se tiene una preocupación importante por el incremento en su consumo.

Otra de los problemáticas que destacó es la sociopatía o conducta antisocial, “se debe buscar que tengan conductas sociales saludables”, aunque recalcó que por la cuestión de la edad hay momentos que los jóvenes prefieren aislarse, se debe distinguir cuando es un problema serio y que no se agrave la situación.

Mencionó que siempre se está trabajando para prevenir estas cuestiones, pero reconoció que se le debe dar un mayor énfasis a la promoción de la salud de los adolescentes, “son el presente y el futuro del estado, por lo que se debe impactar positivamente en su salud”.

Durante esta semana se desarrollarán acciones en diferentes escuelas para acercar los servicios de salud e información por la Secretaría de Salud en coordinación con instituciones que tienen el compromiso de trabajar en favor de esta población en todo el estado, como el IMSS, ISSSTE, Sedena, DIF, Secretaría de Educación, PGR, Derechos Humanos, Cruz Roja, UJED, Instituto de la Mujer, de la Juventud y el Deporte.