Embriones congelados son efectivos en la fecundación asistida, según estudio

Sídney (Australia), 11 ene (EFE).- La congelación y posterior transferencia de embriones ofrece a parejas infértiles las mismas posibilidades de tener un hijo que el uso de embriones frescos en la reproducción asistida, según un estudio publicado hoy.

Los resultados de la investigación, dirigido por Lan N. Vuong, de la Universidad de Medicina de Ho Chi Minh, en Vietnam, y Ben Mol, de la Universidad de Adelaida, en Australia, muestran que las tasas de embarazo y nacimientos de bebés eran similares en ambos casos.

El estudio analizó los casos de 800 mujeres con problemas de fertilidad no vinculados al Síndrome de Ovario Policístico (SOP) y que fueron divididas en dos grupos, según un comunicado de la Universidad de Adelaida.

Al primer grupo se le dio un ciclo de fecundación in vitro (FIV) en el que se transfirió embriones frescos mientras que al otro se congelaron todos los embriones y posteriormente se transfirieron los embriones descongelados sin el uso de los medicamentos vinculados al FIV.

Tras el primer ciclo de FIV, el embarazo continuo se produjo en un 36 por ciento de las mujeres del grupo con embriones congelados y en un 35 por ciento del de los embriones frescos.

Las tasas de nacimientos de bebés vivos tras la primera transferencia de embriones fue de 34 por ciento en el grupo de los embriones congelados y de 32 por ciento en el de embriones frescos.

“Investigaciones previas mostraron que las mujeres que padecían infertilidad debido al SOP tenían una tasa más alta de nacimientos vivos a través de embriones congelados en los procedimientos FIV, pero no había datos en el caso de pacientes sin SOP”, dijo Mol.

El investigador señaló que el estudio demuestra que en el caso de mujeres que no padecen SOP el uso de embriones congelados en los tratamientos de reproducción asistida no disminuyen sus posibilidades de tener un bebé.

“Tras la primera transferencia de embriones es posible congelar los restantes para transferirlos uno por uno de forma segura y efectiva”, recalcó Mol.

“La popularidad de técnicas de congelación de embriones crece en clínicas de fertilidad de todo el mundo”, dijo Vuong al defender la importancia de la investigación, publicada en la revista The New England Journal of Medicine.

El estudio se basó específicamente en la técnica de congelación de embriones llamada Cryotech vitrification y sus resultados pueden no ser aplicables a otros métodos de congelación, apuntó Vuong.EFE