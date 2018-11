Emergencias de hospitales venezolanos sin medicinas esenciales, según sondeo

Caracas, 29 nov (EFE).- Las emergencias de los 40 hospitales públicos más importantes de Venezuela no cuentan con los medicamentos indispensables para poder atender a los pacientes y en algunos casos presentan más de 80 % de desabastecimiento, según la “Encuesta Nacional de Hospitales” presentada hoy.

La llamada Red Médicos por la Salud que realiza este estudio desde hace cuatro años presentó los datos recogidos durante la semana del 10 al 16 de noviembre en el que también figura el reporte de las fallas de los laboratorios y equipos de rayos X.

“No se puede decir que el 50 % de las emergencias están cerradas; la mayoría están abiertas, hay médicos, enfermeras, hay unas camas pero no hay atropina (para tratar infartos) o no hay medicamentos para la tensión o no hay gases anestésicos”, dijo en una rueda de prensa en Caracas el portavoz de la red, el infectólogo Julio Castro

El especialista señala que este dato sobre los medicamentos en las emergencias fue incluido en esta encuesta a solicitud de organismos internacionales y ONG que desean enviar ayuda a Venezuela, un país que desde hace ya más de cuatro años presenta una severa escasez de fármacos.

“Ellos (organizaciones) necesitan el detalle de -por ejemplo- dónde no hay atropina, donde no hay morfina, donde no hay material descartable, porque quieren hacer llegar a través de sus agencias, algunas veces con el gobierno, otras no, a esos hospitales, especialmente los del interior del país, ayuda”, dijo.

También informó que este último informe recoge que 43 % de los laboratorios de estos hospitales están cerrados, “que no funciona nada, ni un solo día” y el 51 % de los servicios de rayos X están clausurados.

Además, “95 % de los hospitales no son capaces de hacer una placa o una tomografía, prácticamente todos, solo uno de ellos tiene capacidad de hacer tomografías o resonancia magnética”, dijo.

El empeoramiento de esta situación ha sido recogido por la Red de Médicos desde 2014 pues hace cuatro años la falta de servicios de rayos X se presentaba en 60 % de los hospitales y hoy en día el porcentaje subió a 95 %.

La red de médicos espera que esta encuesta sirva también para “monitorear” la ayuda que sea enviada a través de las ONG y verificar que llegó a cada hospital pues, aseguró, muchos de los medicamentos que ya se han enviado terminan “bachaqueados” o revendidos, cuando son entregados a entes gubernamentales.

Indicó, sin embargo que estas ayudas sirven para salir al paso a la falta de medicamentos pero que no aplacarán las severas fallas en los equipos de diagnóstico ni en los laboratorios clínicos.

“Yo creo que nosotros vamos a decir en enero que vamos a tener cientos de fallecidos producto de la incapacidad de los hospitales de atender a esas personas” por el “impacto relacionado con falta de agua, de luz, de medicamentos” en los centros asistenciales públicos.EFE