Emilio Alzamora confirma lesión de Alex Márquez

Motegi (Japón), 19 oct (EFE).- El español Emilio Alzamora, representante del piloto Alex Márquez, ha confirmado que “Álex no tiene una lesión importante, lo único que se detecta es una fisura en la parte trasera del hueso”.

“Por precaución, después del entrenamientos irá al hospital a hacerse un TAC, pero podrá salir al entrenamiento libre dos y seguir su gran premio tranquilamente”, continuó Alzamora, quien confirmó que “se ha quedado en el suelo del golpe, con mucho dolor, pero no ha perdido el conocimiento”.

Alzamora explicó el planteamiento de entrenamiento que tenía previsto el piloto de Estrella Galicia 0’0, que era “salir sólo para entrenar la salida, y ha ido demasiado apurado en la línea blanca, donde estaba mojado, y se ha caído. Esto es experiencia, pero que hay que tomar nota para que no vuelva a pasar”.

“Ahora se probará por la tarde y en principio no tiene dolor, pero cuando tienes una caída así nunca empiezas bien el gran premio, pero lo más importante es que dentro de lo que ha pasado no tiene una lesión importante, y los doctores le han dado el visto bueno para el segundo entrenamiento”, señaló Alzamora, quien confirmó que el piloto no se infiltrará. EFE