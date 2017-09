Emiten 174 actas administrativas por operativo patrio

Durante el operativo de supervisión con motivo de las fiestas patrias se emitieron 174 actas administrativas contra locales comerciales y puestos que no cumplieron con la reglamentación, principalmente por no tener su debido permiso, así como por no contar con certificado médico.

Esta supervisión se dio a partir del viernes 15 de septiembre y continuó hasta el domingo 17, se tuvo presencia en la verbena popular del día del grito en la Plaza de Armas, pero también en las afueras de los centros comerciales, los mercados y tianguis y diversos cruceros, sobre todo del primer cuadro.

Del total de actas levantadas durante el fin de semana 74 se emitieron por falta de inscripción al padrón municipal de empresas y 44 por carencia del certificado médico, por lo cual se procedió a emitir el documento sancionador correspondiente, mismo que los infraccionados deberán solventar ante el Juzgado Cívico y Administrativo.

Como parte del operativo fueron incautados 20 kilos de pólvora y pirotecnia en diversos puestos en el excuartel Juárez, además de que se generó la clausura de un bar en Dolores del Río e Independencia por venta de alcohol a menor de edad, además de varias actas a bares por funcionamiento fuera del horario establecido que ameritan multa económica.

Se trató de un operativo exitoso ya que dado el número de comerciantes autorizados por la Comisión de Actividades Económicas del Ayuntamiento el número de sanciones se encuentra dentro de los parámetros esperados; fueron más de 250 locales en la verbena adicionales a los 60 permisos autorizados desde inicio de septiembre.