Emiten recomendaciones a duranguenses ante efectos de huracán Willa

Durango, 22 Oct (Notimex).- El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro afirmó que debido a la presencia del huracán Willa se esperan, en gran parte del estado, fuertes lluvias y viento a partir del atardecer de mañana.

A través de su cuenta de Twitter @AispuroDurango, el mandatario estatal destacó que el citado fenómeno natural obliga a realizar una serie de acciones que permitan evitar daños a los ciudadanos y al patrimonio.

Pidió a los duranguenses no realizar actividades al aire libre si no es necesario. “Recomendamos no circular por las carreteras, especialmente las que se encuentran en zonas montañosas, para evitar daños por la posibilidad de algún deslave”, subrayó.

Además, evitar tener objetos sueltos en los techos de los hogares, para que los fuertes vientos no los proyecten contra otras viviendas o personas.

Rosas Aispuro recomendó resguardar a las mascotas durante la noche del martes y madrugada del miércoles ya que, además de la lluvia y viento, se esperan posibles heladas.

Finalmente, evita circular y estacionar vehículos en zonas arboladas, ante la posible caída de ramas. “Permanezco atento a las condiciones que se presentan por el huracán Willa. He girado instrucciones para que la Secretaría General de Gobierno Durango cuente con operativo permanente para prevenir cualquier afectación”, puntualizó.