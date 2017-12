Emmanuel Gigliotti, el goleador redimido

Buenos Aires, 13 dic (EFE).- El 27 de noviembre de 2014, vistiendo la camiseta de Boca Juniors, Emmanuel Gigliotti falló un penalti ante River Plate y su equipo fue eliminado en semifinales de la Copa Sudamericana. Esta noche, a poco más de dos años, ‘el Puma’ se consagró campeón de ese mismo torneo con Independiente.

Además, fue el goleador del equipo con cuatro conquistas, misma cantidad que Leandro Fernández.

El delantero de 30 años anotó en los cuartos de final, en las semifinales y en la final, pero su camino a la gloria fue largo y sinuoso.

Comenzó su carrera en la cuarta división del fútbol argentino, en General Lamadrid.

Pasó por Argentinos Juniors, All Boys, Atlético Tucumán, el Novara italiano, San Lorenzo, Colón y en 2013 llegó a Boca Juniors, donde ganó su único título hasta ese entonces: la Liga de 2015.

En la vuelta de las semifinales de la Sudamericana de 2014 el portero de River Plate, Marcelo Barovero, le atajó un penalti en el partido de vuelta y su carrera tuvo un quiebre.

“Eso me marcó. La gente se acuerda de eso. Después hice un gol y no me lo cobraron pero la gente no se acuerda. Muchas veces pensé y sigo pensando por qué no le rompí el arco. Yo pateaba fuerte siempre pero creí que Barovero haría otra cosa”, dijo hace unos meses.

River Plate se impuso luego por 1-0 y, como en la ida empataron sin goles, avanzó a la final del torneo, que finalmente ganó.

Poco tiempo después Gigliotti fue traspasado al Chongqing Lifan chino, donde estuvo alrededor de dos años.

“Me encontraba con pocas posibilidades en el club y por eso me fui a China. Luego quisieron comprarme y no vi interés de Boca en que volviera así que me quedé allá”, explicó.

En febrero de 2017 el entrenador de Independiente, Ariel Holan, lo rescató y lo sumó al Rojo.

“Tenía ganas de volver al fútbol argentino, lo extrañaba. En China si bien la liga está creciendo no es tan profesional todavía. Estoy contento por la decisión que tomé”, relató.

Sin embargo, en Independiente también falló un penalti clave en la Sudamericana.

El 4 de abril el Rojo y Alianza Lima empataban sin goles en la primera fase de la Copa Sudamericana y Gigliotti se hizo cargo de un tiro desde los once metros. El portero rival, Leao Butrón, se lo contuvo y el partido terminó igualado sin goles

En la vuelta Independiente se impuso por 0-1 con gol de Emiliano Rigoni y ‘el Puma’ respiró aliviado.

En la segunda fase, ante Deportes Iquique, el equipo argentino se impuso por un global de 6-3, pero Gigliotti no marcó ningún gol.

En los octavos de final el Rojo superaría a Atlético Tucumán (1-0 y 2-0). Nuevamente Gigliottí no anotó.

Sin embargo, en los cuartos de final empezó a redimirse. Anotó el segundo gol en el triunfo por 2-0 en la vuelta ante Nacional, tras la victoria por 1-4 en la ida.

En las semifinales ante Libertad marcó un doblete en la vuelta y se convirtió en el héroe de la remontada. Independiente había perdido 1-0 en la ida pero en el siguiente partido se impuso por 3-1.

En el encuentro de ida de la final, jugado el miércoles pasado en la provincia de Buenos Aires, Flamengo ganaba gracias a un gol de Réver a los ocho minutos, pero Gigliotti marcó el empate a los 28.

En el segundo tiempo, a los 53, Maximiliano Meza puso el 2-1 para que el Rojo viajará al Maracaná de Río de Janeiro con un triunfo bajo el brazo.

Esta noche, en el empate 1-1 en el Maracaná, Gigliotti estuvo cerca de marcar pero su remate de vaselina se fue rozando el poste.

Tras la dura eliminación de Boca Juniors, su exilió en China y un mal arranque en Independiente, ‘el Puma’ Gigliotti logró esta noche levantar la Copa Sudamericana y quedar en la historia de Independiente, el ‘Rey de Copas’ del fútbol argentino. EFE