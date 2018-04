Emoción y condena en homenaje de oposición a joven muerto en asalto policial

Asunción, 31 mar (EFE).- Amigos, familiares, militantes del opositor Partido Liberal (PLRA) y líderes políticos recordaron hoy frente a la sede del partido en Asunción a Rodrigo Quintana, joven opositor fallecido hace un año tras las protestas en Asunción contra la reelección presidencial y la quema parcial del Congreso.

Entre ellos se encontraba el padre del joven fallecido, Fidelino Quintana, quien estuvo acompañado del presidente del PLRA y candidato a la Presidencia de Paraguay por la alianza Ganar, Efraín Alegre, en un emotivo acto que reunió a decenas de personas en el primer aniversario de los hechos.

Quintana, dirigente de la Juventud Liberal, falleció la noche del 31 de marzo presuntamente por disparos de un policía, horas después de que manifestantes quemaran parte del edificio del Congreso en protesta contra el intento de una mayoría de senadores de aprobar un segundo mandato presidencial, prohibido por la Constitución.

Integrantes de la Juventud Liberal rindieron homenaje a Quintana con relatos sobre lo ocurrido hace un año en la sede opositora, ya que muchos de ellos también estaban en el interior del edificio cuando la Policía irrumpió.

Cada uno de ellos contó su vivencia y lo que supuso para ellos, con la figura de Quintana como hilo conductor, ante la emocionada mirada del padre del joven fallecido.

Con una bandera de Paraguay al cuello y también visiblemente emocionado, Alegre mostró su apoyo al padre de Quintana en un discurso en el que prometió “no descansar” hasta conseguir Justicia por la muerte del joven.

“Nada puede devolver la vida de un joven lleno de esperanza y lleno de fuerza e ilusiones. Pero decirte que no vamos a descansar. Sabes que los delitos de lesa humanidad no prescriben y no vamos a descansar. Ojalá que más temprano que tarde, pero lo que sea necesario hasta que se haga Justicia”, dijo Alegre.

El dirigente, quien fue herido por disparos de proyectiles de goma de la Policía durante la protesta de la tarde y estaba internado en el hospital cuando la Policía ingresó al PLRA, explicó a los presentes que se enteró de la noticia por su hijo, que sí estaba en la sede liberal.

“Quién podría pensar que iban a venir a atropellar a balazos y a matar en nuestra casa, nadie podría pensarlo. Cuando mi hijo, que estaba acá con Rodrigo (Quintana) y con otros, me llamaba gritando y llorando diciéndome “papá entraron en nuestra casa (la sede) y le mataron a uno de los jóvenes”‘, relató.

Alegre, también tuvo palabras para el presidente paraguayo, Horacio Cartes, principal interesado hace un año de la aprobación del proyecto de enmienda a la Constitución para habilitar la reelección presidencial.

“El monstruo (por Cartes) sigue vivo y sigue violando la Constitución. Es candidato a senador con la complicidad de muchos (…) Creímos que ya vencimos pero no vencimos todavía”, indicó.

También tuvo palabras sobre la investigación del caso, que todavía no tiene ninguna sentencia.

En ese sentido, por la muerte de Quintana están imputados el suboficial Gustavo Florentín como supuesto autor material del disparo; el comisario Tomás Palma como supuesto instigador del hecho; el oficial Guido Amarilla y el suboficial Arnaldo Báez, por supuesta tentativa de homicidio doloso y coacción, respectivamente.

“Son perseguidas las víctimas y no los que nos atropellaron aquí en nuestra casa, ni los que vinieron a matar a Rodrigo Quintana, ellos no tienen problemas. Los perseguidos son los jóvenes que salieron a defender la democracia y la libertad en las calles, en las plazas y en el Congreso”, señaló.

Tras los discursos, el padre de Quintana, Alegre y otros referentes políticos presentes, como el intendente de Asunción, Mario Ferreiro o la senadora opositora Desirée Masi, prendieron unas velas frente al lugar donde murió el joven.

El lugar es un pasillo en la plata baja de la sede liberal donde Quintana se desvaneció tras el disparo recibido y cuya sangre, que no se limpió, fue cubierta por una placa transparente como recuerdo y homenaje, y en ese lugar depositaron hoy velas amigos, familiares y políticos.

La muerte de Quintana estuvo precedida de la aprobación por parte de 23 senadores de un enmienda constitucional para habilitar la figura de la reelección presidencial.

Tras esa votación, que se produjo a puerta cerrada, grupos de manifestantes se concentraron frente al Congreso, que fue asaltado y quemado en parte. EFE