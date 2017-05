Emociona a Jacqueline Bracamontes respuesta que ha tenido su libro autobiográfico

La actriz y conductora dice que no se arrepiente de nada de lo que escribió

México, 7 May (Notimex).- Jacqueline Bracamontes dijo que está muy emocionada con la respuesta que ha tenido el libro “Mi pasarela por la vida” y sostuvo que no se arrepiente de nada de lo que escribió, ni mucho menos tuvo la intención de cambiar los nombres de algunos personajes que aparecen en él.

Por ello la actriz y conductora invitó a la gente y a algunos periodistas a leer primero el ejemplar para que no haya especulaciones porque, a su juicio, se ha exagerado mucho respecto al contenido.

“Estoy muy emocionada porque el libro ya está a la venta por todos lados, por internet, librerías, tiendas en toda la República mexicana y en breve se podrá adquirir en Estados Unidos”, comentó en entrevista.

Expuso que muchas personas se sorprendieron por el contenido de “Mi pasarela por la vida”, pero dejó claro que lo único que hizo durante su elaboración fue abrir su corazón.

“Eso fue lo que hice: abrí mi corazón y compartí un poco de mi vida. Para quien quiera conocerme pues ahí está el libro, pero lo que me interesa es que lo lean de principio a fin, porque la verdad me tocó desnudar el alma, fue una terapia para mí porque hubo errores que cometí en mi vida y todo fue un gran aprendizaje que quise compartir con la gente”.

Sobre si tuvo la oportunidad de hablar con algunas de las personas, sobre todo las figuras públicas como Valentino Lanús o William Levy para comentarles respecto a su publicación, muy segura dijo:

“Hablé con la editorial por si tenía que cambiar algunos nombres, pero me comentó que de hacerlo ya no sería una autobiografía, sino una novela. Si yo quería hacer mi biografía tenía que poner los nombres verdaderos, entonces a varios sí les platiqué del proyecto, pero no les pedí permiso”.

Respecto a lo que opinó su marido, pues en el libro trató el tema de sus romances con los actores arriba mencionados, con buen humor, sin molestarse compartió: “me dijo que cuando llegó a esa parte se la saltó y pues lo entiendo, si él escribiera un libro autobiográfico también yo me saltaría esa parte”.

Sobre el tema de ventilar el romance con el actor y modelo William Levy, Jacqueline comentó que siente que se ha exagerado mucho en ese tema.

“Siento que se ha exagerado porque yo no dije nada malo, ni inventé nada, por eso los invito a que lean el libro. Yo no me he encontrado a William, pero no hay problema, pues cuando me lo encuentre seguro platicaremos y lo mismo con Valentino Lanús”.

Mencionó que luego de que su mamá leyó el libro le dijo: “Ay hijita, ¿por qué fuiste tan sincera? Te hubieras guardado algunas cositas”.

“Pero no hubiera estado bien, ese era el chiste, yo si voy a hacer algo lo hago bien, si no mejor no la hago. A mí me tocó abrir mi corazón, no soy perfecta y quien lo ha leído se podrá dar cuenta por qué platico de muchos errores y de cómo me tocó darme de golpes en la frente y pues es parte de la vida”.

Finalmente, enfatizó que no se arrepiente de nada de lo que escribió en el libro. “De nada me arrepiento, porque ese libro me ha hecho sentir quien soy y de nada de lo que escribí o de lo que hago en mi vida me arrepiento”.