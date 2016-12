Empadronados 4,500 chocolatos a ONCE-Durango

De marzo a la fecha la Organización Nacional de Ciudadanos Emprendedores (ONCE) anteriormente denominada Onappafa, ha empadronado a 4 mil 500 vehículos de procedencia extranjera, los engomados que se brindan permiten que no se cometan ilícitos en ellos, pues se tienen los datos y fotografía de los propietarios.

El comisionado en Durango, Javier Reyes Ortiz, señaló que se han presentado pocos casos en que ONCE ha colaborado con la policía porque algunos de los vehículos ha sido parte de algún delito, “se les brinda la información solo en caso que lo soliciten, porque se guardan los datos personales de todos los afiliados”.

En el caso de multas de tránsito todos los vehículos de procedencia extranjera y que están empadronados, si cometen alguna infracción reciben la sanción como los demás usuarios con carros mexicanos, “no se está exento de cumplir el reglamento”, afirmó.

Precisó que en esta época decembrina aumenta el número de afiliaciones, de 10 que se hacen por semana aproximadamente sube a 20, esto pasa igual en vacaciones de Semana Santa y de verano, es alto el porcentaje de autos que ingresan con los paisanos y se quedan aquí para sus familias.

“La gente tiene necesidad, se va a trabajar a Estados Unidos, se compra un carro y viene a dejarlo para su familia, la situación económica para 2017 se ve muy mal, con la elección del presidente de Estados Unidos y el aumento de la gasolina no sabemos qué va a pasar, Hacienda subió las cuotas para la importación de los vehículos”, expuso.

Reyes Ortiz dio a conocer también que para los afiliados ya se brindó oportunidad por parte de una aseguradora el ofrecer el servicio, por ser autos de procedencia extranjera sin legalizar no era posible obtener un seguro, pero se consiguió con la certeza de que se cubrirán daños a terceros.

Señaló que para octubre del 2014 se pagaba a la Secretaría de Hacienda por regularizar un vehículo 2008 entre 10 mil 400 y 13 mil 500 pesos, ahora para regularizar un auto 2002 se pagan hasta 49 mil pesos, lo que afecta a la gente que tiene necesidad y que por precio menor opta por comprar un auto americano.

Afirmó que en el estado 100 mil familias tienen un auto extranjero en sus hogares, pero por la situación económica no pueden regularizarlo, la afiliación a ONCE con la que obtienen un engomado es solo un amparo para circular, mientras resuelven su situación, pero no es un permiso, ya que mucha gente sufre de extorsión al afiliarse a organizaciones que les aseguran legalizar su vehículo.