Empleada “conforma” a ladrón con $100; sujeto huyó a bordo de un taxi

Gómez Palacio, Dgo.-Una mujer de 27 años de edad, cajera de una pizzería ubicada en el municipio de Gómez Palacio, logró quitarse de encima a un ladrón entregándole 100 pesos en efectivo; luego del raquítico botín, el sujeto huyó de la escena sin que hasta ahora haya sido localizado.

El peculiar incidente ocurrió poco después de las 21:00 horas del jueves en un establecimiento ubicado en la colonia Filadelfia, hasta donde llegó un sujeto que –según afirmó a la cajera- portaba un arma de fuego que jamás mostró.

El varón amenazó a la empleada con disparar si no le entregaba el dinero de la caja; sin embargo, al no ver una amenaza real, ella no accedió a la exigencia.

El sujeto insistió, pero sin mostrar arma alguna, por lo que la mujer, para salir del paso, decidió entregare 100 pesos en efectivo, después de lo cual activó el botón de pánico del citado establecimiento.

El sujeto, tras recibir el billete, salió corriendo hacia un taxi Nissan Tsuru que ya lo esperaba en el exterior, en el cual huyó junto al conductor con rumbo desconocido.

Tras el incidente, arribó al sitio personal policiaco, sin embargo el delincuente ya no fue localizado en la zona.

