Empresarias recomiendan usar cámaras para proteger comercios

Arlina Adame, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, expresó que integrantes de este organismo no han caído en llamadas de extorsión ya que están informadas de cómo deben actuar ante esta situación, “muchas contamos con cámaras de seguridad en los comercios, realmente no es caro, sale más caro no tenerlas”.

En el tema de seguridad manifestó que es un tema muy sensible, no solo de mujeres, sino de hombres, “esos hechos aislados, uno por semana, no me parece que sea tan aislado lo que está pasando, sí hay que invertir en seguridad y cámaras, hay que tomar precauciones en general, no ir solos a los cajeros, hay que tomar medidas que como ciudadanos, la idea de las cámaras es costosa pero no, no tenemos seguridad privada, solo cámaras y algunos veladores”.

“Hemos estado recibiendo llamadas, tenemos los números y vamos a denunciar, es importante que las campañas te dicen qué hacer, de todas las empresarias por lo menos 15 han manifestado que recibieron estas llamadas, por supuesto que no es agradable que te llamen para amenazarte, ya sabemos que hay que colgar y reproducir el mensaje de precaución”, manifestó.

Sobre las dificultas económicas que se vislumbran para el 2017, Arlina Adame comentó que las empresarias que forman parte de la asociación han tenido un último trimestre bastante complicado, muchas se prepararon con 4 meses de anticipación para cumplir con los aguinaldos.

Expresó que con el aumento de la gasolina saben que aumentan también algunos productos, “muchos son importados, muchas transportan sus productos para venderlos, siempre tratamos de no afectar al consumidor y asumir esa baja de utilidad, pero ha sido difícil desde este trimestre, con mayor razón para el 2017”.

En cuanto al aumento de sueldo cercano al 15 por ciento, opinó que es complicado, ya que las ventas bajaron hasta 30 por ciento y ese porcentaje varía entre productos y servicios, sin embargo puntualizó que se cumplirá con la norma, “le abonamos a la estrategia, promociones, paquetes, puntos de venta y pedir un apoyo a los gobiernos para poder surtir las mercancías”.