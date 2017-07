Empresarios piden concretar Sistema Anticorrupción

México, 10 Jul (Notimex).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó a los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno para que trabajen por el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con altura de miras y sentido de responsabilidad.

El presidente de este organismo del sector privado, Juan Pablo Castañón, sostuvo que existen pendientes en casi todos los rubros del proceso de construcción del Sistema y por ello pidió voluntad decidida de todas las partes, sin mezquindades ni descalificaciones.

“El Sistema Nacional Anticorrupción surgió como respuesta a uno de los problemas más apremiantes en el país: la corrupción y la impunidad que dañan la confianza ciudadana, obstaculizan el desarrollo económico y debilitan nuestras instituciones”, puntualizó.

Detalló que no se han llevado a cabo las reformas necesarias en todas las entidades, aún no se ha nombrado al fiscal anticorrupción y no se han asignado recursos para su puesta en marcha, entre muchos otros aspectos.

Consideró urgente que se nombre un fiscal anticorrupción con antecedentes ejemplares, que brinde certidumbre y confianza al Sistema, y que se aprueben los cambios a la Constitución relativos al Fiscal General.

También, consideró necesario que se designen de manera transparente y sin criterios partidistas los magistrados que van a formar el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y se liberen los recursos para que el Comité de Participación Ciudadana pueda llevar a cabo regularmente sus atribuciones y actividades que le han sido asignadas.

Para el dirigente del CCE, es inadmisible que estas decisiones se aplacen por cuestiones partidistas o por intereses de grupo.

Aseveró que resulta preocupante que se considere incumplir el plazo constitucional del 18 de julio para completar el proceso, provocándose retrasos injustificados en el inicio de los trabajos del Sistema en su conjunto.

De igual forma, dijo que los gobernadores y congresos locales deben dar prioridad a las acciones para armonizar su legislación con la federal.

“Es urgente constituir los órganos necesarios para la operación del Sistema, dotándolos de autonomía; con procesos de selección participativos y fortalecerlos, sobre todo sus mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. Hoy, un gran porcentaje de las entidades federativas no ha cumplido con esta responsabilidad”, acusó.

Puntualizó que los políticos deben entender que ésta no es una concesión generosa a los mexicanos, un trámite más que debe cubrirse o incluso una oportunidad para cambiar las cosas en apariencia sin que nada cambie en la realidad. “No sólo la ley demanda, es la sociedad la que exige que las cosas se hagan y se hagan bien. No hay tiempo ya para más parches”, advirtió Castañón.