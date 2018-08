Empresarios piden créditos para medidas de seguridad

Francisco Rueda, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) manifestó que como empresarios se destina una parte del recurso al mejoramiento, publicidad y crecimiento de los negocios, donde no se tenía destinado algo para el tema de seguridad, a lo que le han tenido que invertir incluso solicitando créditos.

Detalló que se tiene que invertir en temas de posicionamiento, logística, dar a conocer el producto, pero son cuestiones naturales de una empresa, sin embargo ahora como se está viviendo una situación difícil de inseguridad no se tenía contemplado hacer un gasto extra, pero aun así de tiene que prevenir.

Videovigilancia y alarmas, son algunas de las cuestiones en las que tienen que invertir en los últimos meses, y aunque no se han visto muy favorecidos económicamente lo tienen que hacer. Por el momento señaló que los afiliados no se han visto afectados, además de que se tiene una estrecha comunicación con Seguridad Pública.

Expresó “no podemos cuestionar ni señalar que las cosas están mal”, pues se tiene que sumar como sociedad y empresarios, aunque a veces la inseguridad rebasa. Lo ideal sería primero invertir en hacer crecer la empresa y luego en seguridad.

Se ha tenido que disponer de créditos para solventar el tema de seguridad, pero ciertamente nunca se destina una cantidad para ello.

Empresarios no pueden dar la mercancía barata, ni manufactura mexicana, pues se tiene que traer de fuera para que salga más económico, pero se entiende que el consumidor no cuenta con suficiente recurso, como lo que se reflejó en la Feria, donde la gente no fue a consumir.

En el caso de los comerciantes inconformes porque han sido afectados en sus ventas, al cerrar la calle zarco, detalló que se debe analizar si la empresa que está llevando la obra no está cumpliendo, pues tampoco se trata de una gran obra.

Importante que se revise porque no se está dando en tiempo y forma, o con el contrato establecido para el tiempo de la obra, aunque la empresa se puede amparar por cuestiones climatológicas. Además por qué se hace en tiempos de lluvia si ya saben que complica los trabajos.

Al ser el sustento económico para familias, las ventas de en esos comercios, dijo evidente que se les está perjudicando, por lo que consideró se debe considerar sancionar a la empresa constructora.