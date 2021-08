Empresas jóvenes con menos ventas por semáforo naranja

*Sector registra pérdidas de 25%

Por: Andrei Maldonado

Los cambios de semáforo, primero a amarillo y ahora a naranja, han traído graves afectaciones al sector comercial, en el caso de las empresas lideradas por jóvenes las pérdidas se reportan de hasta un 25 por ciento, dio a conocer el presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) Gustavo Mojica Calderón.

Destacó que desde que se anunció el paso del color verde al amarillo se empezó a registrar una baja de clientes en todos los negocios agremiados pues, aunque no se endurecieran las medidas de ingreso a los comercios, el saber que la situación se complicaba alejó a las personas de las calles, lo que pegó en los ingresos.

El líder empresarial indicó que ahora, con el semáforo naranja, se teme que la situación se complique, pues ahora sí hay reducción importante de aforos y nuevas medidas que podrían alejar a los clientes; “es bueno que la gente evite salir innecesariamente, pero eso también impacta a los empresarios”, expresó.

Agregó que pensar en otro cierre masivo de empresas, como ocurrió al principio de la pandemia, es algo que no puede ocurrir, ya que en esta ocasión la iniciativa privada no lo resistiría; “a como vamos parece algo inevitable pasar a rojo, por eso le pedimos a la gente que ponga de su parte para que esto no pase”, dijo.

Mojica Calderón informó que todos los afiliados al CEJ han respetado todos los protocolos según se han puesto en marcha con cada cambio en el semáforo y así seguirán haciéndolo en favor de la salud de los duranguenses; “esperamos salir adelante. La prioridad es la salud y la vida, algo que siempre apoyaremos”.

Por último, el entrevistado informó que, desde el comienzo de la contingencia sanitaria a la fecha, cuatro empresas lideradas por jóvenes han cerrado sus puertas definitivamente, y justo se encontraban en la recuperación del sector, por lo que es importante superar pronto esta crisis para evitar más cierres o despidos.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp