En antigua casa de Saltillo el General Francisco Villa degustó un león

Saltillo, 20 Nov (Notimex).- En torno a la casa más antigua de Saltillo que continúa en pie, La casa de Santos Rojo, giran muchas leyendas, entre ellas que ahí vivió el general Francisco Villa, uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación fue decisiva para la derrocar al presidente Victoriano Huerta.

“Esta casa tiene construida más de 400 años, han pasado un sinfín de historias, cuenta la leyenda que aquí vivió Pancho Villa por un buen tiempo, esta casona se construyó a la par de la catedral, ha tenido mucha historia, ha sido escuela, oficinas de gobierno, y desde hace tres años presta el servicio de restaurante con servicio gourmet mexicano”, explicó a Notimex Juan Carlos Medina.

El gerente de área del café-restaurante Villa de Santiago, como opera este espacio hoy día, a cargo de Roberto García y su esposa Olga Leticia, indicó que el lugar se conserva tal cual originalmente, salvo por algunas reparaciones o arreglos que por la misma antigüedad ha requerido.

“Tenemos un área pequeña de exhibición de objetos antiguos. En la parte de atrás estaban las caballerizas y actualmente ocupa el área de producción que sirve como almacén y es donde se pre-elaboran los alimentos”, detalló respecto al inmueble ubicado en en el centro de Saltillo, sobre la calle Hidalgo esquina con el Callejón Santos Rojos.

“Es un lugar emblemático, a un costado de la Catedral y frente al Palacio de Gobierno. La dimensión es de 70 metros de la entrada al área de servicios de restaurante y otros 70 metros del área de producción. Hay una zona pequeña donde se conservan unos muebles antiguos”, añadió.

Respecto a la principal leyenda, sobre José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa, señaló que la gente cuenta que una vez se escapó un león de un circo y terminó en ese lugar, en donde lo cocinaron y sirvió para alimentarlo; lo que confirma una postal que se obsequia al entrar al restaurante.

También se precisa que esta casa fue construida y habitada por el conquistador, comerciante y fundador de Saltillo, Santos Rojo, y en la cual, en mayo de 1914 se hospedó Pancho Villa, cuando constaba de dos pisos; además, detalla que el lugar cuenta con 12 puertas que dan al patio interior y dos chimeneas.

La casa alberga un aire de misticismo, por lo que al visitarla, luego de deleitar alguna carne o unas enchiladas, se puede acceder a la habitación acordonada que sirve como exhibición en donde se aprecian los muebles antiguos, como una sala, sillas, una mesa de centro, un biombo con espejos y objetos como lámpara, florero, cuadros y adornos.

El baño de mujeres es otro de los puntos en donde se siente una extraña vibra, entre los altos techos y las paredes de adobe parece que se guardan secretos, así como en los túneles debajo de la construcción, además de que un diván impide el paso a otra área; y es que otras de las leyendas, ajenas a la del general Villa, es que se aparecen niñas o niños.

El gerente Juan Carlos mencionó que en la parte trasera de las casas antiguas había norias o pozos profundos para extraer agua, y en los periodos de guerra los propietarios se escondían como en gavetas para evitar más matanzas, por ello, también se cuenta que hay muchas apariciones y tesoros escondidos en las casas viejas.

“Sí nos han tocado manifestaciones, por ejemplo en los baños, en las noches, cuando ya todo está muy tranquilo; incluso los vigilantes del Palacio dicen que han visto, no sé si sea cierto, no me consta, pero tampoco lo quiero investigar, eso me pone nervioso”, confesó.

