En aumento demandas por violencia familiar

Las demandas por violencia familiar que se presentan ante los juzgados en esta materia del Tribunal Superior de Justicia van en aumento, pues hasta el mes de agosto de este año se recibieron 850, mientras que en ese mismo periodo del 2021 fueron 645 casos, y en el 2022 se recibieron 797, informó la magistrada Yolanda de la Torre.

Al referirse a estos casos atendidos en los juzgados de lo familiar, la magistrada presidenta del Poder Judicial puntualizó que las estadísticas que se tienen permiten observar el comportamiento en este renglón, pues aunque reconoció que las personas ahora denuncian más, también dijo que “necesitamos seguir denunciando para poder acabar con esta situación, significa que hay más confianza y que aprendemos a denunciar, pero también es una realidad que a las personas les da miedo hacerlo”, dijo.

Recordó que la Procuraduría de la Defensa del Menor dio a conocer un caso que ameritó protección y resguardo en un refugio, porque a las personas les da miedo presentar denuncias por agresiones.

Agregó que en cuanto a la violencia familiar es muy común que las familias “piensen que esto es normal y es natural, ese es el problema de la violencia; cierto que hoy se visibiliza más, pero que sigue existiendo un índice alto, piensan que así es, que debe ser, que si me golpean o golpean a los niños también debe ser”, agregó.

Puntualizó que la violencia genera violencia, como se ha observado en situaciones donde el varón violenta, pero también la mujer ha violentado a los hijos.

Agregó que también se ha detectado, a través de la jornadas ciudadanas, que muchas personas no saben cómo pedir una pensión alimenticia, por lo cual pareciera que en este tercer milenio las personas tienen dudas sobre si pedir o no una pensión, pues desconocen que se trata de un derecho de subsistencia de la niñas y los niños, al que están obligados los padres.

“Aunque la mayoría de las denuncias son por varones que no contribuyen al sostenimiento de sus hijos, también hay mujeres, también hay violencia de ellas, pues aunque son pocos casos, no quiere decir que este problema no esté permeado en la sociedad”, dijo finalmente.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp