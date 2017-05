En breve iniciará en Durango el rodaje de la película “Let It Go”

El Director de la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado, Christian Sida Valenzuela, dijo que mayo es un mes intenso de actividades para su área que inició con la realización de tres scoutings de locaciones durante esta semana para los largometrajes “Cartucho”, “Club Cementerio” y el cortometraje “El Buscador”.

Indicó que “Cartucho”, es un largometraje dirigido por el realizador Sebastián Hiriart, el cual está basado en la novela del mismo nombre escrita por la escritora y bailarina nacida en el municipio de Villa Ocampo, Nellie Campobello. El primer cortometraje de seis en total – los cuales complementaran el largometraje- será filmado en diferentes partes del municipio de Nombre de Dios, a finales de este mes. El rodaje tendrá una semana de duración.

Así mismo el funcionario dijo que, también a finales de este mes, como ya lo dio a conocer Víctor Hugo Castañeda Soto, Secretario de Turismo en el estado, se iniciará con el rodaje del largometraje Let It Go, una producción Mexicana-Estadounidense. La cinta será dirigida por Alfonso Anzaldo, la cual comenzará su rodaje la última semana de mayo en el municipio de Mapimí, para después continuar en la cabecera municipal del estado. Let It Go es un largometraje de corte Western, el cual tendrá como escenario principal la locación de Paseo del Viejo Oeste. El rodaje tendrá dos semanas de duración.

Sida Valenzuela, reveló que se prepara el noveno Festival de cine, en conjunto con el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), como lo ha instruido el Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador del Estado.

Como parte de sus actividades de formación, la Secretaría de Turismo a través de la dirección de cinematografía, se unirán al Instituto de Cultura para realizar en conjunto la novena edición del festival de cine mexicano de Durango, el cual se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de julio. Ambos organismos han comenzado la organización para este evento, el cual es el único festival en el país que se enfoca exclusivamente en el cine mexicano.