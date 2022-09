En competencia con ellos mismos, Los Dos Carnales miran al México del pasado

Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 9 sep (EFE).- Piñatas con sus caras, fiestas temáticas, invitaciones insólitas y millones de reproducciones en audio y video componen la realidad que celebra el grupo mexicano Los Dos Carnales, uno de los líderes de la música norteña y ganador de un Latin Grammy en 2021. Sin embargo, según dijeron sus integrantes a Efe, “el verdadero reto viene ahora”.

“Nosotros estamos en esto desde niños, pero desde que empezamos formalmente en 2018 las cosas han agarrado una velocidad increíble, y después de ganar el Latin Grammy mucho más”, dijo Alfonso “Poncho” Quezada, quien con su hermano Imanol conforma el núcleo de la agrupación, que hasta inspira a sus seguidores a ir a los conciertos vestidos como ellos.

Esa velocidad tiene a Los Dos Carnales presentando hoy su tema “La Propina”, el cuarto sencillo que han lanzado este año, y el disco “Corridos para valientes”, que sale en dos semanas, “lleno de clásicos de la música mexicana y dos temas nuevos”, explicó Imanol.

La avalancha musical responde al impulso que el Latin Grammy les “regaló”.

“No es que estemos trabajando más para ganar otro premio, aunque siempre se agradece, pero sí queremos superarnos. Esa es la verdadera competencia: con lo que ya hicimos”, indicó Poncho. Enfatizó que tener el premio al “mejor álbum de música norteña” de la Academia Latina de la Grabación les ha puesto “una presión extra”.

LOS DOS QUE SON CINCO

Aunque la agrupación se llama “Los Dos Carnales” (hermanos), en realidad “somos cinco carnales”, explicaron los hermanos Quezada al destacar el trabajo esencial del bajista Armando Hernández, el baterista Kevin Montemayor y Alberto Pariente. Este último se sumó a la banda hace más de un año para apoyar en la relación con el público sobre el escenario.

“Comenzamos a tener tanta demanda que me estaba quedando sin voz”, admitió Poncho, quien funge como el líder de la agrupación. Además, canta, toca el bajo sexto y compone muchos de los temas nuevos. “La Propina”, por ejemplo, es uno de ellos.

“Está dedicada a los envidiosos”, indicó su compositor e intérprete, y justamente suena como la continuación de “El Envidioso”, tema de 2020 que hizo conocido el nombre de la agrupación para los amantes de la música regional mexicana.

El verso que dice “Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada”, alusivo a la serie de televisión mexicana “El Chavo”, es el más gritado durante sus presentaciones y la imagen de los personajes forma parte de cualquier fiesta temática de Los Dos Carnales.

“Es increíble cómo la gente se identificó con eso y muchas veces me preguntan a quién se las dedicamos, pero no están escritas para nadie en particular. Lo que pasa es que sí se siente ‘Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada’, que mucha gente no entiende el esfuerzo que está detrás del éxito, que no entiende que uno puede estar pasando por un mal momento y estar serio”, explicó el compositor.

Los Dos Carnales aún no tienen planes de hacer un disco con “La Propina”, “No estaré aquí”, “Los Caminos de la Vida” y “Mi Jefe”, los sencillos que han sacado este año. El próximo disco será una segunda recopilación de boleros.

“Para nosotros, el que las nuevas generaciones conozcan la música de antes es muy importante. Por eso, muchos de nuestros discos han sido recopilaciones de clásicos que modernizamos. Por eso, usamos el sombrero norteño de antes (con la copa más alta) y celebramos a los que vinieron antes de nosotros”, manifestó Imanol.

“¡ARRIBA COAHUILA!”

Cuando ganaron el Latin Grammy, los hermanos Quezada lanzaron el grito “¡Arriba Coahuila!”, en honor al estado mexicano que los vio nacer. Es algo que les emociona decir en sus presentaciones. Cuanto más lejos estén de su pueblo natal de San Pedro de las Colonias, mayor es esa emoción.

Con la ayuda de “aliados importantes”, entre los que destacaron al cantautor colombiano Camilo y un “ejército de fanáticos”, están preparando una serie de conciertos en Chile, regresar a Colombia y recorrer Estados Unidos.

“Nosotros hicimos el trabajo presentándonos en graduaciones, quinceañeras, cumpleaños, bodas y hasta fiestas de divorcio antes de que nos tomaran en cuenta. Ha sido un largo recorrido y valoramos mucho el apoyo que nos dan. Todo lo que hacemos es con agradecimiento para con los fans”, subrayó Poncho. EFE