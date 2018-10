En el 23 aniversario hebreo del magnicidio de Rabin, Rivlin lamenta desunión

Jerusalén, 21 oct (EFE).- En el vigésimo tercer aniversario, según el calendario hebreo, del asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin por parte de un judío ortodoxo, el presidente, Reuvén Rivlin, lamentó hoy la falta de unanimidad en el recuerdo del magnicidio y su importancia.

En una ceremonia celebrada en la Residencia del Presidente en Jerusalén, con la presencia de miembros de la familia de Rabin, representantes del Parlamento y del Tribunal Supremo, Rivlin señaló que los próximos líderes del país serán personas que no conocieron a Rabin.

“Y tampoco conocieron el asesinato. Y lo cierto es que algo no está funcionando. Porque hacemos discursos y ceremonias y aún así vemos la erosión de la importancia del asesinato y lo que eso significa en el discurso público israelí”, lamentó el presidente, según comunicado oficial.

Durante el evento, el nieto del difunto primer ministro Yonatan Ben Artzi, acusó al primer ministro actual, Benjamín Netanyahu, de “romper” el país.

“Un liderazgo que anima la segregación y los ataques violentos contra las opiniones ajenas, uno que incita al definir y catalogar a cualquiera que piensa diferente como ‘amargado’ o ‘izquierdista’, nos está rompiendo y hará que sobrevenga la próxima destrucción”, dijo Ben Artzi, recogieron los medios locales.

Refiriéndose a un discurso del jefe de Gobierno el año pasado en la Knéset (Parlamento israelí) en la que atacó a la oposición y a los medios de comunicación describiéndolos como “pepinillos” por su avinagrado aspecto.

El nieto de Rabin concluyó que “el liderazgo que se burla y frustra a los ciudadanos que sienten angustia (por la situación actual), es la fuente del mismo mal (relacionado con el magnicidio de Rabin)”.

Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 después de participar en una concentración pacifista en Tel Aviv y tras haber impulsado los acuerdos de paz con los palestinos de Oslo, pese al rechazo de los sectores más conservadores.

Un joven judío ortodoxo le disparó por la espalda tres tiros y Rabin murió poco después en el hospital más cercano.

“Seguimos sufriendo al pasarnos la vela de Isaac, la luz del recuerdo de aquella noche terrible. Y me temo que las ceremonias y los discursos no van a ayudar mientras no estemos de acuerdo en qué es lo que queremos recordar”, lamentó hoy el presidente Rivlin.

El primer ministro Netanyahu también homenajeó a Rabin, declaró que su asesinato fue “un acto de violencia abominable que redujo la vida de un líder electo” y recordó al difunto como a “un líder cuya contribución al resurgimiento y supervivencia de nuestro país será recordada por las generaciones venideras”. EFE