En el año 17 quejas por agencias de viajes

Ante el crecimiento de nuevas ofertas para viajes a través de las redes y otro tipo de opciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que hasta el momento no se han derivado quejas, las 17 que se tienen registradas en la dependencia son contra agencias formalmente establecidas.

La delegada Esmeralda Gallegos aseguró “curiosamente hay más quejas contra agencias de viajes establecidas, que los que se acercan por vía de fraude”. De enero a junio se presentaron las 17 quejas para empresas de la capital.

Los motivos que derivaron esas quejas son por ofrecer ofertas y no respetarlas, no brindar el servicio que se adquirió, no hacer válido lo que compraron, publicidad engañosa, cambio de paquetes, entre otros.

Señaló que se toman quejas, pero para poder proceder se tiene que establecer la relación de consumidor-proveedor, por lo que en algunos casos sobre páginas de internet se puede establecer más bien el delito de fraude.

Cuando se persiguen como delito de fraude, se debe hacer una denuncia de vía penal, con la instancia correspondiente. Por casos de internet no son procedentes cuando no existe la empresa o persona, pues no hay a quién emplazar o citar, por lo que no se puede establecer la mala prestación de un servicio.

Por temporada vacacional y ante los servicios de viajes que se ofertan vía internet y redes sociales, la Profeco recomienda hacer un consumo responsable, analizar a dónde se estará comprando ese viaje y hacer llamadas pertinentes a los hoteles para cotejar que la información que se está ofreciendo sea correcta.

En el caso de agencias de viajes, manifestó que siempre se deben leer los contratos, cláusulas, términos y condiciones del servicio.

Reiteró que las quejas que se tienen en mayor número son en contra de agencias formales, y aseguró que hay menos frecuencia de gente defraudada por una agencia informal, que contra las que sí son formales.