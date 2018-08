“En este momento somos los tres pilotos más fuertes”, afirma Lorenzo

Spielberg (Austria), 11 ago (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), tercero en los entrenamientos para la carrera de MotoGP en Austria, afirmó que Marc Márquez, Andrea Dovizioso y él son “en estos momentos los tres pilotos más fuertes, viendo la última carrera y aquí, otra vez en el oficial ha sucedido así”.

El planteamiento de carrera, para Jorge Lorenzo, espera que cambie “sobre todo de mitad de carrera hacia el final y tanto físicamente como en experiencia con la moto, gestión de neumáticos, estoy mucho mejor, pero siempre tenemos que competir con dos pilotos que están muy en forma como Marc y Dovi, los dos conocen sus motos desde hace mucho tiempo, y siempre es difícil”.

“Lo vamos a intentar pues no tenemos mucho que perder”, dijo Lorenzo, quien recordó que “el año pasado sufrí un poco con la gasolina, tiré mucho al principio y tuve que ir con la última entrega de potencia toda la carrera y la moto no me corría”.

“Hay que gestionar un poco la gasolina pues este es uno de los circuitos más complicados del calendario en este sentido, y también los neumáticos pues la elección del trasero será muy importante y todavía no sabemos si será el blando o el medio, serán importantes los últimos entrenamientos”, afirmó Lorenzo.

“Si doy un paso hacia adelante y consigo que la moto me dé más confianza en todas las curvas, sí que al final puedo mejorar un par de décimas, y si eso sucede al final de carrera supone tres segundos y te da un poderío”, asegura convencido Jorge Lorenzo.

Lorenzo, ex piloto de Yamaha, no tuvo problemas en hablar de la situación de su anterior marca al afirmar que “Yamaha siempre ha sido muy respetuosa con los pilotos y sí que reconocen cuando a la moto le falta algo, como es el caso, pero creo que se ha exagerado un poco la situación por la pista, porque seguramente es la peor para ellos”.

“Es difícil de juzgar y tampoco quiero pensar mucho en ello porque lo que me interesa es preocuparme de lo mío, si bien desde fuera era un poco extraño el año pasado ver a Zarco delante de ellos en muchas carreras, y este año la verdad es que a Valentino le estoy viendo muy fuerte, a Viñales en dificultad, y para la moto quizás no es su mejor momento, pero tampoco es una situación horrible, como se puede pintar a veces”, comenta Lorenzo.

“Sí que es cierto que Ducati y Honda, sobre todo Honda, han mejorado mucho el motor, Ducati sigue siendo muy fuerte de motor y hemos hecho una moto un poco más completa, así que eso quizás ha hecho que Yamaha, que ha evolucionado un pelín menos, esté sufriendo en la mayoría de las pistas”, señaló el piloto de Ducati. EFE