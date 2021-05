En la “congeladora” verificación anticovid para comercios

La regidora Daniela Soto Hernández manifestó que la iniciativa que fue presentada ya hace unos meses, en donde se proponía brindarle a los negocios una verificación de que están libres de Covid, permanece en la “congeladora”, ya que argumentan que no hay el recurso y el personal suficiente para poder trabajar al respecto.

“Está detenida en la Comisión de Gobernación, ya hubo una primera reunión de trabajo, donde pudieron estar varias de las direcciones involucradas, se está realmente queriendo dejar de lado o que se quede en la ‘congeladora’, alegando que las direcciones que no tienen el recurso ni humano ni material para sacarlo adelante”, señaló.

“El trabajo de nosotros es seguir presionando porque no queremos que se haga algo con un recurso extraordinario, sino dentro de las mismas posibilidades de cada dependencia, en lo económico y en el recurso humano, que pueda certificarse a la empresas y más en un momento en el que estamos tan en riesgo de poder dar un retroceso en el semáforo a pesar de que ha avanzado la vacunación”, agregó.

Manifestó que ya hay eventos masivos, muchos sin permiso y también hasta las campañas políticas pueden poner en riesgo al ciudadano y su salud, por lo que es momento de poder apretar con esto para que se dé en las medidas de las posibilidades de las dependencias y sin gastar un recurso extra.

“Pero hasta el día de hoy no han mostrado voluntad, será nuestro trabajo el seguir presionando porque son los negocios, los comerciantes y emprendedores de las diferentes agrupaciones y cámaras los que nos pedían poder tener esta certeza para saber que 2021 va a ser un año medianamente más estable y que no habrá cierres o recortes en sus horarios y el no lidiar con todas estas cosas”, finalizó la regidora.