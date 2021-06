En los docentes tenemos son una gran fortaleza.

RCL reconoce su trabajo y los apoyará para avanzar en el proceso enseñanza aprendizaje.

En reunión de trabajo con los 29 directores, personal de Apoyo Técnico Pedagógica, Supervisores Escolares y maestros de las escuelas secundarias generales, Rubén Calderón Luján Secretario de Educación del Estado, al platicar con ellos, afirmó que en Durango tenemos en los docentes una gran fortaleza, por lo que la Secretaría reconoce su trabajo y los apoyará para avanzar en el proceso enseñanza aprendizaje.

Dijo que durante la estrategia Aprende en Casa, nos encontramos con que el 60 por ciento de los estudiantes tuvo una asistencia permanente a través de las redes sociales, los canales de televisión y otros medios electrónicos, que permitieron avanzar en la enseñanza desde los hogares.

El 20 por ciento de la participación de los alumnos los alumnos fue intermitente y otro 20% inasistente a los que se les dará atención a través de la comunicación con los padres de familia para pedirles su comprensión y partición.

En la citada reunión que se efectuó en la secundaria Ramón López Velarde, ubicada en la colonia Morga, Calderón Luján dijo que la Secretaría ha estado con los maestros a través de webinar, Pasos Firmes y Watts Aps, estamos ciertos de que tienen los conocimientos, he sido un convencido del trabajo con los maestros, he visto a los padres de familia que por su trabajo no pueden en la semana con sus hijos y los sábados los buscan para hacer sus tareas.

Faltan cuatro semanas para concluir el presente ciclo escolar, pero tenemos hacer preparativos para iniciar el 2021-2022 con más escuelas y más experiencias obtenidas con el protocolo que funciona en 100 escuelas de 14 municipios.

Ese protocolo lo podemos modificar de acuerdo a nuestras circunstancias, debemos de sujetarnos a la realidad y sé que ustedes también, por eso he querido venir a saludarlos y he querido felicitarlos.

