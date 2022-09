En manos de Marko Cortés que el canibalismo panista no regrese a Durango…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Nos aseguran que se viene una batalla campal en Durango por la dirigencia estatal del PAN, misma que disputarán cuatro corrientes ideológicas dentro de Acción Nacional, lo que se antoja, sea una lucha sin dar ni pedir cuartel, por lo que no extrañaría que fuera el mismo Marko Cortés quien palomee desde el Comité Ejecutivo Nacional a quien llevará ese rol los próximos años, luego de que Verónica Pérez Herrera concluya su encomienda a finales del presente año, sin embargo, si el jefe nacional no se mete, entonces podría regresar el canibalismo blanquiazul que estuvo adormecido durante prácticamente seis años y que tanto daño le causó a ese instituto político que antes del 2016, no había ganado nada, salvo aquella presidencia municipal de Rodolfo Elizondo Torres, quien hoy en día, ya ni siquiera está en ese partido.

Si la próxima presidencia del blanquiazul recae en una mujer, hay al menos dos que están muy apuntaladas para tal efecto, es el caso de Patricia Jiménez, una de las mujeres más agerridas del panismo en Durango, institucional e impulsada por el grupo de Alfredo Herrera Deras y compañía. De igual manera, está el caso de Malena González, la cual, es en la actualidad la coordinadora de los regidores del PAN en el cabildo de la capital y por consiguiente, posición de José Antonio Ochoa quien es en este momento, es el primer panista de Durango, lo que le podría dar fuerza llegado el momento, aunque deberán pasar muchas cosas para que los astros se le puedan alinear, entre ellas, que justamente recaiga para una dama esa posición.

Entre quienes aspiran a levantar la mano para relevar en el cargo a Verónica Pérez, en caso de que esa responsabilidad recaiga en un hombre, están sin duda, el actual secretario general, Mario Salazar, mismo que aunque lleva poco tiempo en Durango, pero si da los años para ser elegible y es impulsado por el grupo de Carlos Maturino, Javier Castrellón Garza y algunos más. Otro de los que podrían también levantar la mano es Gerardo Galaviz, diputado local y ex alcalde de Nuevo Ideal, quien sería proyectado por panistas de sepa como Pancho Esparza, Jorge Salum del Palacio y Mario Garza, quienes esperarán el momento preciso para hacer pública dicha aspiración, la cual hará mucho ruido.

Por todo lo anterior, es un hecho que lo que se viene en Acción Nacional no será sencillo de digerir y que la posición del presidente estatal no es un tema menor, por lo que muchos serán los intereses que se muevan por esa ruta, pues a pesar de que el 2023 no es un año electoral para Durango, es innegable que si comenzará el proceso electoral del 2024 y que necesitarán tomar decisiones con el tiempo debido, pues es casi un hecho que volverán a ir juntos con el PRI y el PRD, de ahí que requieran formar un proyecto y presentar sus cartas credenciales, lo que será todo un parto, pues dependerá como planchen esta etapa para poder llegar unidos, de lo contrario, estarían condenados a que regresar al canibalismo que tanto los distinguió en el pasado y al cual no querrán volver.

