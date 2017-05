En México, cinco millones de personas con discapacidad requieren empleo

México, 7 May (Notimex).- Fundación Paralife llevará a cabo su Segundo Torneo “Golf For Good”, con el fin de obtener recursos para apoyar a personas con discapacidad que no han conseguido empleo y de las cuales, se calcula que hay cinco millones de personas en el país.

La directora de la fundación, Anett Castro, detalló que el torneo que se realizará este 8 de mayo en el Club de Golf Amanali, en Tepeji del Rio, Hidalgo, tendrá la presencia de golfistas profesionales así como en silla de ruedas.

Destacó que Paralife es una fundación encargada del reclutamiento y colocación laboral de personas con discapacidad y apoya a las empresas para la realización de políticas de diversidad e inclusión.

Fundación ParaLife nació en noviembre de 2006 por iniciativa de los socios de la empresa ParaLife México. como respuesta a la falta de equidad y cultura que existe en este tema en México.

Resaltó que hay alrededor de cinco millones de personas en esta situación en todo el país, y aunque hay avances en la actual administración, es necesario seguir concientizando a las empresas sobre la inclusión laboral y adecuaciones para accesos y otros aspectos inherentes a ello.

Los fondos que se recauden de este torneo de golf se destinarán a promover y conseguir trabajo formal a cientos de personas, así como echar a andar talleres para empresas sobre la discapacidad y como ser incluyente.

El torneo esta patrocinado por la familia de Gabriel Monterrubio Guasque y su hijo Gabriel Monterrubio Ortega, quienes impulsan proyectos con alto contenido social como los seguros de vida a familias trabajadoras; certificados de repatriación para inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, entre otros, señaló Castro.