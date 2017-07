En riesgo 200 viviendas por lluvias

Como cada temporada las precipitaciones ponen en riesgo de derrumbe a las viviendas más antiguas y deterioradas del primer cuadro de la ciudad, catálogo que integran cuando menos 200 fincas con 100 o más años de edificación.

Lo anterior lo dio a conocer la Dirección Municipal de Protección Civil, por lo que personal de la dependencia ya ha hecho recorridos por algunas de las viviendas más antiguas de la Zona Centro de las cuales se tiene registro que están en mayor riesgo de colapso, así como algunas que se ubican en los barrios de Analco, Calvario y Tierra Blanca.

A falta de cotejar los padrones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia se trabaja con la estadística del año pasado que reporta cuando menos 200 casas con distinto tipo de riesgo, alto, mediano y bajo, aunque este listado variará una vez que terminen los primeros recorridos ya que muchas casas ya fueron modificadas o ya se cayeron.

La dirección ahondó que el principal problema que se tiene es que los dueños de estas propiedades desestiman el peligro de no dar el mantenimiento adecuado a sus viviendas y al ser de carácter privado no se pueden intervenir; el personal pasa a verificar y dejar algún tipo de exhorto, pero los únicos responsables del mantenimiento son los propios dueños.

Otro punto para no intervenir se da en aquellas propiedades que se consideran por parte del INAH como patrimonio histórico las cuales, por reglamentación, no pueden ser intervenidas; por lo que habrá de cotejar padrones pues hay casas que el INAH no tiene contempladas como de valor histórico y ahí podrían darse derribos precautorios.

Será prioridad para el personal de Protección Civil estar alerta ante cualquier emergencia suscitada por el tema de las lluvias dentro del primer cuadro de la ciudad, por lo que se procederá a colocar sellos y anuncios de precaución para evitar que el desprendimiento de vigas y lozas pueda ocasionar algún daño a las personas que pasen por las viviendas.