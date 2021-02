En riesgo de pasar de nuevo a semáforo naranja

En estos momentos, Durango tiene el riesgo de pasar nuevamente al color naranja en el semáforo epidemiológico, debido a que se mantiene en el límite superior de la evaluación que dejó a la entidad en color amarillo, señaló el gobernador del estado, José Aispuro Torres, al manifestar que es necesario mantener las medidas para prevenir nuevos contagios de COVID 19 en la entidad y evitar un retroceso.

Explicó que cualquier acción que no se haga con todos los protocolos, puede llevar a perder lo que se ha ganado, pues recordó que aunque se permitieron más actividades económicas por considerarlas necesarias, también se pidió una mayor responsabilidad entre la población, de tal manera que si no hay necesidad de salir, no se haga, que no se realicen eventos masivos y en general las acciones que ya son conocidas.

Puntualizó que en el tema de la movilidad se han tenido altas y bajas, aunque se mantiene por encima de la que se registró durante las primeras semanas del mes de diciembre, aunque está dentro de lo que se puede permitir, pues no se han tenido desfases importantes en los puntos que tienen que ver con la definición del semáforo, para luego insistir en que se mantengan los protocolos, para evitar que la entidad pueda retroceder en cuanto al semáforo epidemiológico.

Por otra parte, con respecto a la protesta de trabajadores del CADI, el mandatario manifestó que el tema de los pagos que se adeudan al personal se resolverá, aunque pidió comprensión a quienes laboran en este sistema, pues recordó que dejaron de recibirse los recursos que de manera inicial enviaba el Gobierno Federal para estos planteles educativos, pues de cerca de 140 millones de pesos por año que se requieren para sostenerlos, solamente se recibieron 60 millones durante el 2020, de tal manera que el gobierno estatal aporta la cantidad restante, aunque el compromiso fue de la instancia federal.

