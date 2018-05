En salud no debemos escatimar: Jorge Salum

Por: Juan Guillermo Ruvalcaba

“En salud no debemos escatimar” fue lo declarado por Jorge Salum del Palacio candidato al IV distrito Federal para el Congreso de la Unión por parte de la Coalición Frente por México “Durante los recorridos casa por casa y saludando en los cruceros a diferentes ciudadanos he confirmado que uno de los problemas más grandes y que afectan a los hogares de Durango es el desabasto de medicamento, lo cual es preocupante”.

El candidato reconoció que es un problema en el los tres niveles de gobierno deben de poner atención sin importar colores o intereses “Estamos hablando de salvar vidas, de dar mejor calidad y mantenernos saludables” es por eso que ya se tiene un plan d e trabajo para poderlo implementar en el Congreso de la Unión y poder generar un esquema que permita bajar los recursos necesarios para que Durango no vuelva a pasar por una crisis similar y subsanar la escasez que actualmente se vive.

Además comentó que dentro de la propuesta se contempla el verificar que el recurso sea bien aplicado y en su totalidad se destine a combatir el desabasto de medicamento “Aquí es una unión de esfuerzos, donde los diputados federales y locales tenemos que coadyuvar con el gobierno estatal y municipal para dos objetivos; el primero generar que se baje recurso y el segundo verificar y comprometernos a que se destinará en su totalidad para lo que es.

Aquí no importa de dónde seamos, este debe ser un interés común“ enfatizó.

Mencionó que este es un problema que se puede resolver con la voluntad de varias partes donde se debe trabajar para abastecer los centros médicos desde el medicamento más común hasta el especializado “La ciudadanía expresa que a veces no hay ni los medicamentos más básicos, este no es problema de una persona es de varias, nos perjudica a todos y los tenemos que atender todos”.

Jorge Salum reconoció que existe voluntad de las autoridades para hacer equipo y entre todos resolver el problema para beneficio de todos “Por eso una de mis principales prioridades, ninguna autoridad la debe dejar pasar, hagamos equipo y solucionamos lo que tanto afecta a Durango” finalizó.