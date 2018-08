En su Cherokee se subió al camellón

La mañana del viernes el personal de vialidad atendió un accidente en el corazón de la ciudad, en donde una mujer por motivos no precisados no controló su camioneta, con lo cual provocó subirse al camellón.

Dicho percance se registró alrededor de las 08:00 horas sobre el crucero de la calle 20 de Noviembre y Rodrigo de Viveros por donde circulaba una mujer llamada Teresa de Jesus, de 45 años, a bordo de una camioneta Cherokee.

Es por alguna circunstancia que ni la misma mujer sabe que cuando menos acordó ya estaba sobre el camellón de dicho crucero en donde causó daños a un macetón de dicha infraestructura vial.

No obstante los daños en su unidad, esta también impactó a otra camioneta GMC, tipo pick up, la cual era manejada por Juan Martín, de 52 años, quien al igual que la responsable no resultaron lesionados.

Posteriormente el incidente se redujo a pérdidas materiales, por lo cual la camioneta fue turnada al corralón en tanto se realizan las diligencias respectivas.